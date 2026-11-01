'CEC को जाना होगा', रामलीला मैदान में राहुल से लेकर ममता तक, विपक्ष ने भरी हुंकार

दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस के नेतृत्व में वोट मचाओ, देश बचाओ महारैली निकाली है. इस रैली में इंडिया ब्लॉक के कई नेता शामिल हुए. इस महारैली का मकसद चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगना है. समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, RJD की तरफ से तेजस्वी यादव, TMC की तरफ से महुआ मोइत्रा, फारुख अब्बदुला शामिल हुए. इस दौरान कई नेताओं ने मंच से सभा को संबोधित किया.

मंच से अखिलेश यादव ने कहा कि चंदा चोरी करने वाले बचेंगे नहीं. परिवर्तन कभी भी आ सकता है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी वोट चोरी करने में सबसे आगे. हमने इनकी चोरी पकड़ ली है. जनता जागी तो ये कार्रवाई कर रहे हैं. यूपी वाले स्वागत से बेहतर विदाई करते हैं. एक-एक लाठी का जवाब देश का युवा देगा. वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को जेल जाना होगा. ज्ञानेश कुमार पर देश द्रोह का मुकदमा चलना चाहिए. हम लोकतंत्र को मिट्टी में मिलने नहीं देंगे. आज के शकुनी कौन है और पासा कौन है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हमला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये हिंदुस्तान के युवाओं की आवाज है. ये देश के किसानों की आवाज है. ये किसी पार्टी या नेताओं की आवाज नहीं है. हम लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 13 करोड़ लोगों का नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया. उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव चोरी का चुनाव था. इसके अलावा हाल में जितने राज्यों में चुनाव हुए चाहे वो दिल्ली, बंगाल या बिहार हो हर जगह वोट चोरी हुई है. राहुल गांधी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार जेल जाएगा. ये कोई आम चोरी नहीं है. ये हिंदुस्तान और हर नागरिक की आवाज की चोरी है.

राहुल गांधी ने कहा कि अगर ज्ञानेश कुमार वोट चोरी नहीं करता तो ये अमित शाह गृह मंत्री नहीं बनता और नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री नहीं बनतें. उन्होंने देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का नाम लेते हुए कहा कि इस देश का पूरा दान 2 लोगों के पास चला गया है.

ममता बनर्जी और खरगे का हमला

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने SIR का मतलब BJP के लिए Special Intensive Relief बना दिया है. इन लोगों ने 'वोट चोरी' के जरिए देश के लोकतंत्र और संविधान को लूटा है, उसके ऊपर हमला किया है. BJP ने युवाओं की नौकरी चोरी की, महिलाओं का सम्मान चोरी किया, चंदा चोरी किया. हमें इन्हें सत्ता से हटाना होगा.

इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि आज देश में नरेंद्र मोदी तय कर रहे हैं कि वोट कौन डालेगा. हालात ये हैं कि जनता उन्हें नहीं चुन रही, वो वोटर को चुनकर प्रधानमंत्री बने बैठे हैं. केंद्र की सरकार हो या फिर महाराष्ट्र, बिहार, यूपी की सरकार हो, ये सब चोरी से बनाई गई हैं. हमें इन चोरों को सत्ता से बाहर करना है. मोदी को हटाएंगे तभी लोकतंत्र बचा पाएंगे.

एम. ए. बेबी और फारूख अब्दुल्ला ने क्या कहा?

INDIA गठबंधन की महारैली में CPI (M) के राष्ट्रीय महासचिव एम. ए. बेबी ने कहा कि नरेंद्र मोदी असत्य के महाराजा हैं. वो महिलाओं, किसानों सबसे झूठ बोलते हैं. इस देश में उनका फासीवाद नहीं चलेगा. 'वोट चोरी' खत्म करने के लिए, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने के लिए हमें एकजुट होकर लड़ना होगा. फारूक अब्दुल्ला ने कहा, 'मुसलमानों को हर वक्त ये लोग उंगली उठाते है और कहते है की ये पाकिस्तानी हैं. मैं BJP और RSS के लोगो से कहता हूं कि हम इसी वतन में रहेंगे. हमने पहले भी इस वतन के लिए खून दिया है और आगे भी इसी वतन के लिए खून देते रहेंगे.' केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, 'इनसे मत डरिए, ये जाएंगे.'

AISA चीफ अध्यक्ष नेहा बोरा का बयान

AISA चीफ अध्यक्ष नेहा बोरा ने कहा, 'भारत में हर व्यक्ति का दर्जा बराबर होगा और यह बराबरी हमारे एक वोट से तय होती है. जब आप हमसे वह वोट छीन लेते हैं और हमें अपने ही देश में बाहरी बताकर दूसरे दर्जे का नागरिक बना देते हैं. इस देश के मुसलमान, महिलाएं, दलित, आदिवासी और गरीब मजदूर तो आप बार-बार उन्हें लंबी कतारों में खड़ा करते हैं और उनसे सबूत मांगते हैं कि वे भारत के नागरिक हैं.'