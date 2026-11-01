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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीनवंबर में घर बैठे मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज, जियो हॉटस्टार पर आएंगी ये फिल्में और सीरीज

नवंबर में घर बैठे मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज, जियो हॉटस्टार पर आएंगी ये फिल्में और सीरीज

नवंबर में जियोहॉटस्टार दर्शकों के लिए कई नई फिल्में और वेब सीरीज लेकर आ रहा. इस महीने 'आई एम गेम' से लेकर 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' तक कई नई रिलीज देखने को मिलेंगी.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 01 Nov 2026 04:01 PM (IST)
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नवंबर का महीना ओटीटी पर फिल्में और वेब सीरीज देखने के शौकीन लोगों के लिए काफी खास होने वाला है. इस महीने जियो हॉटस्टार पर एक से बढ़कर एक नई फिल्में और सीरीज रिलीज होने जा रही हैं.   इनमें कहीं एक्शन और रोमांच देखने को मिलेगा, तो कहीं सस्पेंस और थ्रिलर की कहानी आपका ध्यान खींचेगी. 

तो चलिए जानते हैं नवंबर में जियो हॉटस्टार पर कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं और आप इन्हें कब से देख सकेंगे.

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'द गिल्डेड एज' सीजन 4
'द गिल्डेड एज' के चौथे सीजन में 1880 के दशक के न्यूयॉर्क की अमीर और ताकतवर सोसाइटी की दुनिया की कहानी आगे बढ़ेगी. इसका प्रीमियर 2 नवंबर  को होगा.

नवंबर में घर बैठे मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज, जियो हॉटस्टार पर आएंगी ये फिल्में और सीरीज

 
 
 
 
 
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'आई एम गेम'
दुलकर सलमान की फैंटेसी एक्शन फिल्म 'आई एम गेम' में वो डैन जॉन नाम के एक अमीर शख्स के किरदार में नजर आएंगे, जिसे पैसों और रोमांच का शौक है. थिएटर में रिलीज के बाद ये फिल्म 6 नवंबर 2026 से जियो हॉटस्टार पर मलयालम, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में स्ट्रीम होगी.

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'पुष्पक विमानम'
'पुष्पक विमानम' एक तेलुगु भाषा की कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है. इसमें आनंद देवरकोंडा, गीत सैनी, सानवे मेघना और सुनील जैसे कलाकार हैं. ये  12 नवंबर 2026 से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.

'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क'
करण जौहर की 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' फ्रेंचाइजी इस बार एक डार्क थ्रिलर सीरीज के रूप में लौट रही है. इसमें शनाया कपूर डबल रोल में नजर आएंगी और कहानी एक लड़की की रहस्यमयी मौत के बाद उसकी जुड़वां बहन की सच्चाई तलाशने की कोशिश पर आधारित है. यह सीरीज 13 नवंबर 2026 को जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी.

 
 
 
 
 
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'क्वीन'
'क्वीन' एक पॉलिटिकल ड्रामा है, जिसमें शगुन शर्मा नीति का किरदार निभा रही हैं. कहानी धोखे और हमले के बाद उसकी जिंदगी में आए बदलावों और एक ताकतवर राजनीतिक परिवार में उसकी नई शुरुआत के इर्द-गिर्द घूमती है. ये शो 16 नवंबर से कलर्स टीवी पर आएगा और इसके एपिसोड जियो हॉटस्टार पर भी देखे जा सकेंगे.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 01 Nov 2026 04:01 PM (IST)
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