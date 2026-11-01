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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट40 मैचों में 400 छक्के, सिर्फ NZ के खिलाफ 142; टीम इंडिया का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

40 मैचों में 400 छक्के, सिर्फ NZ के खिलाफ 142; टीम इंडिया का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

टीम इंडिया ने 2026 में 400 टी20 इटंरनेशनल छक्के पूरे कर लिए. इसके साथ भारतीय टीम एक कैलेंडर ईयर में 400 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 01 Nov 2026 04:44 PM (IST)
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टीम इंडिया ने 2026 में 400 छक्कों का आंकड़ा सिर्फ 40 टी20 इंटरनेशनल मैचों में छू लिया है, यानी हर मैच में भारत की तरफ से औसत 10 छक्के लगे हैं. मेन इन ब्लू एक कैलैंडर ईयर में 400 छक्कों का आंकड़ छूने वाली दुनिया की पहली टीम बनी. इसमें 142 सिक्सेस तो सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ ही लगाए गए हैं. इस आंकड़े के साथ टीम इंडिया ने एक और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना नाम कर लिया है. रविवार (01 नवंबर) को भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवें टी20 में 400 छक्कों का आकंड़ा पूरा हुआ. 

भारत की तरफ से लगातार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिल रही है, बस गेंदबाज ही कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं. जितनी अच्छी बैटिंग हो रही है, उतनी ही खराब गेंदबाजी देखने को मिल रही है. 

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न्यूजीलैंड के खिलाफ 142 छक्के लगाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड 

अक्टूबर-नवंबर में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड की सरजमीं पर 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली. इससे पहले साल की शुरुआत यानी जनवरी में न्यूजीलैंड ने भारत दौरे पर 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली थी. उस सीरीज में भी काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने फैंस का मनोरंजन किया था. इस तरह कुल 10 टी20 मैचों में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 142 छक्के लगाए. यह एक कैलेंडर ईयर में किसी विरोधी टीम के खिलाफ लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं. 

मौजूदा सीरीज में ग्लेन फिलिप्स ने लगाए सबसे ज्यादा छक्के

मौजूदा टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स ने सबसे ज्यादा 17 छक्के लगाए. लिस्ट में भारत के अभिषेक शर्मा 16 छक्कों के साथ दूसरे पायदान पर रहे. इसके बाद कीवी बल्लेबाज फिन एलन ने 10 छक्कों के साथ तीसरा पायदान हासिल किया. 

भारत ने 3-2 से खत्म की सीरीज 

टीम इंडिया ने सीरीज को 3-2 से समाप्त किया. शुरुआती 3 मुकाबले जीतकर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने सीरीज में अजेय बढ़त हासिल की, लेकिन मेजबान न्यूजीलैंड ने आखिरी दोनों मैचों में जीत अपने नाम कर शानदार वापसी की. अब दोनों टीमों के बीच 04 नवंबर से पांच मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत होगी. 

 

यह भी पढ़ें: गेंदबाजों ने फिर डुबोई लुटिया, सीफर्ट-फिलिप्स ने बहुत मारा; पांचवां टी20 भी हारा भारत

Published at : 01 Nov 2026 04:39 PM (IST)
Tags :
T20I Sixes INDIAN CRICKET TEAM
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