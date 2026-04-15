DJ फ्लोर पर छा गईं ‘गौरी भाभी’! लचकती कमर और कातिल अदाओं ने इंटरनेट पर उड़ाया गर्दा, वीडियो वायरल
वायरल हो रहे इस वीडियो में गौरी भाभी डीजे फ्लोर पर पूरे जोश के साथ डांस करती नजर आ रही हैं. उन्होंने ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का ऐसा मिक्स पेश किया है कि हर कोई उनका दीवाना हो गया है.
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो धूम मचा रहा है जिसमें एक भाभी अपने जबरदस्त डांस से लोगों का दिल जीतती नजर आ रही हैं. जैसे ही बीट्स बजती हैं, वैसे ही उनके एक्सप्रेशन्स, लचकती कमर और आत्मविश्वास भरा अंदाज ऐसा माहौल बना देता है कि देखने वाले बस देखते रह जाते हैं. वीडियो में उनका स्टाइल और एनर्जी कुछ ऐसा है कि लोग बार-बार इसे देखने पर मजबूर हो रहे हैं. इंटरनेट पर यूजर्स इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं और कमेंट्स की बारिश हो रही है.
भाभी के डांस ने ठिकाने लगाए कुंवारों के होश
वायरल हो रहे इस वीडियो में गौरी भाभी डीजे फ्लोर पर पूरे जोश के साथ डांस करती नजर आ रही हैं. उन्होंने ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का ऐसा मिक्स पेश किया है कि हर कोई उनका दीवाना हो गया है. उनके मूव्स इतने स्मूद और एक्सप्रेसिव हैं कि ऐसा लगता है जैसे वो हर बीट को जी रही हों. खास बात यह है कि उनका कॉन्फिडेंस और ग्रेस ही इस वीडियो की सबसे बड़ी ताकत बन गया है. वीडियो में भाभी का हुस्न का देखते ही बन रहा है तो वहीं उनका डांस उनकी जवानी में कशिश का तड़का लगा रही है. वीडियो देखने के बाद सख्त मिजाज लड़के भी भाभी के दीवाने हो गए हैं.
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खूबसूरती और ठुमके देख पिघला कुंवारों का दिल
इस वीडियो के वायरल होने की सबसे बड़ी वजह है उसका देसी अंदाज और रियल एनर्जी. बिना किसी बनावटीपन के, पूरी मस्ती और आत्मविश्वास के साथ किया गया यह डांस लोगों को कनेक्ट कर रहा है. यही वजह है कि गौरी भाभी का यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा वायरल होने की उम्मीद है. वीडियो को लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.
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यूजर्स को भा गई भाभी की अदाएं
वीडियो को jaat_nia नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...उफ्फ क्या अदाएं हैं. एक और यूजर ने लिखा...भाभी ने तो कुंवारों का दिन बना दिया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाभी आप बहुत गौरी और खूबसूरत हो.
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Source: IOCL