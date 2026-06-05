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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'कितने तेजस्वी लोग हैं' भारी बॉक्स को जनरल डिब्बे में ठूंसते दिखे यात्री, यूजर्स बोले- हाथी भी ले आओ

'कितने तेजस्वी लोग हैं' भारी बॉक्स को जनरल डिब्बे में ठूंसते दिखे यात्री, यूजर्स बोले- हाथी भी ले आओ

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि एक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है. वहां कुछ यात्रियों का एक ग्रुप एक बड़े से पार्सल  को ट्रेन के डिब्बे के अंदर रखने की कोशिश कर रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 05 Jun 2026 06:25 AM (IST)
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भारतीय रेलवे स्टेशनों से अक्सर ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं, जो कभी हमें हैरान करते हैं तो कभी हंसने पर मजबूर कर देते हैं. कभी कोई बिना टिकट खिड़की से घुसता दिखता है, तो कभी कोई चलती ट्रेन में चढ़ने का अनोखा जुगाड़ लगाता है. ऐसा ही एक बेहद मजेदार वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है. इस वीडियो में कुछ यात्री एक बहुत बड़े और भारी डिब्बे को पैसेंजर ट्रेन के छोटे से दरवाजे के अंदर घुसाने की कोशिश कर रहे हैं. उनकी इस दीवानगी और मेहनत को देखकर लोग लोटपोट हो रहे हैं. सबसे मजेदार बात तो तब हुई जब इतने सारे मर्दों से वो डिब्बा हिला तक नहीं और आखिरी में एक महिला ने आकर जो किया, उसे देखकर सबकी बोलती बंद हो गई.

दरवाजा छोटा और सामान बड़ा, फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थे लोग

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि एक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है. वहां कुछ यात्रियों का एक ग्रुप एक बड़े से पार्सल को ट्रेन के डिब्बे के अंदर रखने की कोशिश कर रहा है. दिक्कत यह थी कि ट्रेन का दरवाजा बहुत छोटा और संकरा था, जबकि वो डिब्बा बहुत ज्यादा चौड़ा था. लेकिन हमारे देश के लोग कहाँ हार मानते हैं! वे लगातार उस डिब्बे का कोना बदल-बदलकर, कभी आड़ा तो कभी तिरछा करके उसे दरवाजे के अंदर ठूंसने की कोशिश करने लगे. कई बार धक्का देने और पूरी ताकत लगाने के बाद भी जब डिब्बा टस से मस नहीं हुआ, तो वहां तमाशा देखने वालों की भीड़ लग गई.

जब फेल हो गया पुरुषों का जुगाड़, तो महिला ने दिखाया दम

कई बार नाकाम कोशिश करने के बाद जब सभी पुरुष थक गए और उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया, तब इस कहानी में एक ट्विस्ट आया. वहां मौजूद एक महिला आगे बढ़ी, उसने बिना कोई टाइम खराब किए उस भारी-भरकम डिब्बे को अकेले ही अपने सिर पर उठा लिया. सिर पर सामान उठाने के बाद वह उसे आराम से प्लेटफॉर्म पर आगे की तरफ लेकर चली गई, जिससे इस पूरे ड्रामे का ऐसा अंत हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी. महिला का यह अंदाज देखकर सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि 'विमेंस पावर' के आगे सबका जुगाड़ फेल हो गया.

कैप्शन ने जीता दिल "हमारे देश में इतने तेजस्वी लोग हैं..."

इस मजेदार वीडियो को इंस्टाग्राम पर @Razanagnostic नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो के साथ लिखा कैप्शन इतना मजेदार है कि लोग उसे पढ़कर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. कैप्शन में लिखा है, "हमारे देश में इतने शानदार और तेजस्वी लोग हैं कि अगर इनका बस चले, तो ये ट्रेन के अंदर हाथी को भी घुसा दें!" यह मजाक इंटरनेट यूजर्स को इतना पसंद आया कि वीडियो देखते ही देखते हर जगह शेयर होने लगा.

यह भी पढ़ें: Viral Video: हमला अचानक हुआ... वाटर पार्क की स्लाइड पर मस्ती कर रही थीं दीदी, तभी पीछे से...देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर जनता ने लिए मजे, बोले'भाई ये मालगाड़ी नहीं है'

वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग जमकर चुटकियां ले रहे हैं और मजेदार बातें लिख रहे हैं. एक यूजर ने हंसते हुए लिखा, "भाई, कम से कम यह तो देख लो कि यह इंसानों के बैठने वाली पैसेंजर ट्रेन है, कोई सामान ढोने वाली मालगाड़ी नहीं." दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "इनकी आंखों का चेकअप कराओ, इन्हें साफ दिख रहा है कि दरवाजा छोटा है और सामान बड़ा, फिर भी लगे पड़े हैं." वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "आखिरी में महिला ने आकर पुरुषों का सारा ईगो एक झटके में तोड़ दिया, दीदी को सलाम."

यह भी पढ़ें: Viral Video: लिफ्ट मांगने के बहाने फोन चोरी! युवक ने पकड़ा तो सड़क पर हुआ हंगामा, जयपुर का वीडियो वायरल

Published at : 05 Jun 2026 06:25 AM (IST)
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