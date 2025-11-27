Video: अपनी दुल्हन को प्रपोज नहीं कर पाया शख्स, उल्टा-सीधा बैठा... लोग बोले- फिल्डिंग सेट हो गई

Viral Funny Video: कभी-कभी शादियों में ऐसे पल कैद हो जाते हैं जो लोगों को हंसी से लोटपोट कर देते हैं. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जयमाला के बाद दूल्हा–दुल्हन स्टेज पर खड़े हैं और दूल्हा दुल्हन को फिल्मी अंदाज में घुटनों पर बैठकर गुलाब देना चाहता है.

शख्स ने दूल्हे को डेमो देकर बताया

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि दूल्हा हाथ में गुलाब लेकर स्टेज पर दुल्हन के सामने खड़ा है. दूल्हे के आसपास मौजूद लोग चाहते हैं कि वह घुटनों के बल बैठकर दुल्हन को गुलाब दे, ठीक वैसे ही जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है. इसी दौरान दूल्हे के पास खड़ा एक शख्स उसे डेमो देकर बताता है कि किस तरह एक पैर मोड़कर नीचे बैठना है और गुलाब आगे बढ़ाना है.

मजा तब आता है जब दूल्हा उसकी बिल्कुल भी नकल नहीं कर पाता. वह कभी अजीब तरीके से बैठने लगता है, कभी एक पैर गलत मोड़ देता है तो कभी सीधा नीचे ही बैठ जाता है. स्टेज पर खड़े लोग उसकी अजीब हरकतों को देखकर हंसी रोक नहीं पा रहे थे. वह शख्स बार-बार बताता है कि ऐसे बैठो, ऐसे फूल दो, लेकिन दूल्हे की हर कोशिश और भी मजेदार हो जाती है.

नजारा देखकर हंसने लगे लोग

कुछ सेकंड तक कोशिशों का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन दूल्हे से यह फिल्मी स्टाइल वाला पोज बन ही नहीं पाता. आखिर में वह हार मानकर खड़े-खड़े ही दुल्हन को गुलाब थमा देता है. दुल्हन मुस्कुराते हुए फूल ले लेती है और स्टेज पर मौजूद सभी लोग जोर से हंस पड़ते हैं. यह सब देखकर शादी का माहौल और भी हल्का-फुल्का हो जाता है. फिर परिवार वाले दूल्हा–दुल्हन को पास रखे सोफे पर बैठा देते हैं.

वीडियो में पीछे से लोगों की हंसी की आवाज और क्लैपिंग साफ सुनाई देती है. जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर आया, लोगों ने कमेंट्स की बाढ़ लगा दी. किसी ने लिखा कि दूल्हा भाई बस खड़े-खड़े ही हीरो बन गए, जबकि एक यूजर ने लिखा कि इस दूल्हे को घुटनों का ABCD सिखाना पड़ेगा. इसकी तो फिल्डिंग सेट हो गई.