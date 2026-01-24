"ये लोग एआई बैन करवाकर मानेंगे" दो मंजिला मकान को सिर पर लेकर भागा लड़का और फिर हो गया कांड- वीडियो वायरल
वायरल वीडियो की शुरुआत एक संकरी गली से होती है. वहां एक आम सा दिखने वाला शख्स नजर आता है. अचानक वो एक मकान की नींव के पास जाता है और देखते ही देखते पूरा घर ऊपर उठ जाता है.
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग पहले हंस रहे हैं, फिर आंखें मलकर दोबारा देख रहे हैं और आखिर में बोल रहे हैं. भाई ये क्या देख लिया. वीडियो में एक शख्स ऐसा कारनामा करता नजर आ रहा है जो अब तक सिर्फ सुपरहीरो फिल्मों में ही देखा गया था. इस वीडियो में एक आदमी पूरे मकान को नींव से उखाड़कर अपने सिर पर उठा लेता है और गली में दौड़ लगाते हुए भागने लगता है. पहली नजर में वीडियो इतना रियल लगता है कि कुछ सेकेंड तक दिमाग काम करना बंद कर देता है. अब यूजर्स बोल रहे हैं कि ये लोग देश में एआई को बैन करवाकर ही मानेंगे.
वायरल वीडियो की शुरुआत एक संकरी गली से होती है. वहां एक आम सा दिखने वाला शख्स नजर आता है. अचानक वो एक मकान की नींव के पास जाता है और देखते ही देखते पूरा घर ऊपर उठ जाता है. अगले ही पल वही शख्स उस मकान को अपने सिर पर रखकर गली में भागता दिखाई देता है. कुछ लोग वीडियो देखकर सोच रहे हैं कि शायद ये कोई निर्माणाधीन मकान होगा. लेकिन आगे का सीन सारी हकीकत खोल देता है. वीडियो में दिखता है कि शख्स मकान लेकर दौड़ते दौड़ते हवा में उड़ जाता है. इसके बाद आसमान में उड़ रहे एक हेलीकॉप्टर से उस मकान की जोरदार टक्कर होती है. टक्कर के बाद हेलीकॉप्टर और मकान दोनों टूटते हुए नीचे गली में गिर पड़ते हैं.
यूजर्स बोले, ये एआई बैन कराकर मानेंगे
वीडियो को danishsaifi32817 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अब साउथ वाले एडिटर और डायरेक्टर सदमे में हैं. एक और यूजर ने लिखा...भाई ये लोग देश से एआई बैन करवाकर मानेंगे. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई ये तो अलग ही लेवल की एडिटिंग है.
