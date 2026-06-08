Shocking Frooti Video: 10 रुपये वाली फ्रूटी तो नहीं पीते हो, वायरल वीडियो देख लोगे तो कांप जाएगा रोम-रोम
Shocking Frooti Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में 10 रुपये की फ्रूटी के अंदर काले रंग की अजीब चीज दिखाई देने का दावा किया गया है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं.
Shocking Frooti Video: गर्मी के मौसम में अक्सर बाहर सफर कर रहे लोग प्यास बुझाने और गर्मी से राहत पाने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स, जूस और फ्रूटी जैसे पैकेट ड्रिंक्स का सेवन करते हैं. इनमें 10 रुपये वाली फ्रूटी खासकर शामिल है, जिसे मैंगो जूस समझकर पीया जाता है. दरअसल, बच्चों से लेकर बड़ों तक फ्रूटी सभी की पसंद होती है, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. वीडियो देखने के बाद कई लोग पैक्ड ड्रिंक्स की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है.
फ्रूटी का पैकेट काटते ही दिखी चौंकाने वाली चीज
वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति 10 रुपये वाली फ्रूटी के पैक को कैंची से काटकर अंदर की स्थिति दिखाता है. जैसे ही पैकेट खुलता है, उसके निचले हिस्से से कुछ काले रंग की अजीब सी चीज निकलती है. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि यह पदार्थ उसी पैक के अंदर मौजूद था. यह नजारा दिल दहला देने वाला था. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. हालांकि वीडियो में दिखाई गई चीज क्या है इसकी सही जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन वीडियो ने लोगों के बीच चिंता जरूर बढ़ा दी है.
आपके घर के बच्चे भी अगर ये पीते है तो सावधान हो जाए 😱— Zeeshan waris (@Zeeshan75460423) June 7, 2026
ये फ्रूटी को काटा और इसके अंदर कुछ ऐसा निकला जिसे देख कर आप हैरान हो जाएंगे pic.twitter.com/WCRi1lplPh
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कमेंट सेक्शन में लोगों ने जताई नाराजगी
वीडियो के वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में भी लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने लिखा कि पैकिंग वाली चीज पीना स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक और हानिकारक हो सकता है, यह इस वीडियो को देखने से पता चलता है. वहीं दूसरे यूजर ने गुस्से भरे अंदाज में कहा कि अगर फ्रूटी के नाम पर इस तरह की धोखाधड़ी हो रही है तो कंपनी को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि फ्रूटी पीने वालों तक यह वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए ताकि वे सतर्क रह सकें. कई यूजर्स ने बच्चों को ऐसे पैक्ड ड्रिंक्स से दूर रखने की सलाह दी, जबकि कुछ लोगों ने पूरे मामले की जांच की मांग की है. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे जमकर शेयर कर रहे हैं.
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