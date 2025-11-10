हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगइस मेंढक के सिर पर नहीं मुंह में है आंख! वैज्ञानिकों ने बताई वजह तो पूरा इंटरनेट रह गया हैरान

इस मेंढक के सिर पर नहीं मुंह में है आंख! वैज्ञानिकों ने बताई वजह तो पूरा इंटरनेट रह गया हैरान

आपने दो सिर वाले सांप, तीन आंखों वाली मछली या बिना आंखों वाले जीवों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी जीव की आंखें उसके मुंह के अंदर हों तो क्या होगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 10 Nov 2025 10:51 AM (IST)
Preferred Sources

दुनिया में प्रकृति के चमत्कारों की कोई कमी नहीं है. हर दिन कुछ न कुछ ऐसा सामने आता है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर प्रकृति अपने प्रयोगों से हमें हैरान क्यों करती रहती है. आपने दो सिर वाले सांप, तीन आंखों वाली मछली या बिना आंखों वाले जीवों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी जीव की आंखें उसके मुंह के अंदर हों तो क्या होगा. सुनने में यह किसी हॉरर या साइंस-फिक्शन फिल्म की कहानी जैसी लगती है, लेकिन यह सच है. 

हैरान कर देने वाली खोज

साल 1992 में कनाडा के ओंटारियो प्रांत के बर्लिंगटन काउंटी में एक ऐसा मेंढक मिला, जिसकी आंखें सिर पर नहीं बल्कि मुंह के अंदर थीं. यह खोज रिसर्चर स्कॉट गार्डनर ने की थी. जब उन्होंने इस टोड को देखा तो वह खुद भी दंग रह गए. देखने में यह टोड बाकी टोड्स जैसा ही था, बस फर्क इतना था कि उसकी आंखें सिर पर नहीं थीं. जब वह अपना मुंह बंद करता था तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था. लेकिन जैसे ही वह मुंह खोलता, तभी उसकी आंखें बाहर की दुनिया देख सकती थीं. यह सीन न सिर्फ अजीब था बल्कि वैज्ञानिकों के लिए बेहद रोमांचक भी था. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Emerging Technological Advancements (@em3rging)

आखिर ऐसा हुआ कैसे?

वैज्ञानिकों ने गहराई से जांच की और पाया कि यह घटना किसी सामान्य म्यूटेशन की नहीं, बल्कि एक मैक्रो म्यूटेशन (Macro Mutation) की वजह से हुई थी. जब कोई जीव बनता है तो उसके शरीर के हर अंग की जगह पहले से तय होती है. जैसे आंखें सिर पर, पैर नीचे, और मुंह सामने, लेकिन कभी-कभी विकास के शुरुआती चरण में जीन में गलती हो जाती है, जिससे शरीर के अंग गलत जगह बन जाते हैं. इस टोड के एंब्रियो में भी ऐसा ही हुआ आंखें सिर पर बनने की बजाय मुंह के अंदर विकसित हो गईं. 

वैज्ञानिक कारण जो इस रहस्य को समझाते हैं

1. परजीवी संक्रमण - कुछ परजीवी ऐसे होते हैं जो टोड या मेंढक के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उनके अंगों के विकास को प्रभावित करते हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि संभव है, किसी परजीवी ने भ्रूण अवस्था में इस टोड के विकास पर असर डाला हो, जिससे उसकी आंखों की स्थिति बदल गई. 

2. जेनेटिक गलती - कभी-कभी DNA की कॉपी बनने के दौरान बहुत छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा असर डाल देती है. यह गलती आंखों के बनने वाली कोशिकाओं को गलत दिशा में भेज सकती है. इस वजह से आंखें मुंह के अंदर बन गईं. 

3. पर्यावरणीय जहर - 1990 के दशक में ओंटारियो के कई तालाबों में प्रदूषण और रासायनिक कचरा पाया गया था. वैज्ञानिकों ने माना कि इन जहरीले रसायनों ने भ्रूण के विकास में किया होगा, जिससे इस तरह का बदलाव हुआ.

यह भी पढ़ें गोवा में ऑटो वालों ने की विदेशी कपल से बदतमीजी! फिर पुलिस ने भी काट दिया चालान- वीडियो देख भड़के यूजर्स

Published at : 10 Nov 2025 10:51 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL Frog With Eyes In Its Mouth Unique Frog
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार का भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन, 4 अधिकारी बर्खास्त और तीन की पेंशन में कटौती का आदेश
योगी सरकार का भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन, 4 अधिकारी बर्खास्त और तीन की पेंशन में कटौती का आदेश
विश्व
1971 युद्ध के बाद पहली बार PAK का जंगी जहाज पहुंचा बांग्लादेश, भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश?
1971 युद्ध के बाद पहली बार PAK का जंगी जहाज पहुंचा बांग्लादेश, भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश?
क्रिकेट
हरमनप्रीत की कप्तानी को लेकर छिड़ा नया विवाद, इस खिलाड़ी का बयान वायरल
हरमनप्रीत की कप्तानी को लेकर छिड़ा नया विवाद, इस खिलाड़ी का बयान वायरल
Advertisement

वीडियोज

UP News: Pratapgarh में ड्रग्स और कैश का बड़ा खुलासा, नोट गिनती रह गई पुलिस | Breaking News
Bihar Election 2025: Congress-RJD रामद्रोही...Yogi के बयान पर बवाल | Tejashwi | Rahul Gandhi
पुराना टुकड़ा... सोनम की गिरफ्तारी वाला
VVPAT पर्ची मामले को लेकर पक्ष विपक्ष आमने-सामने
प्रचार युद्ध थमा.. किसका रंग जमा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार का भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन, 4 अधिकारी बर्खास्त और तीन की पेंशन में कटौती का आदेश
योगी सरकार का भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन, 4 अधिकारी बर्खास्त और तीन की पेंशन में कटौती का आदेश
विश्व
1971 युद्ध के बाद पहली बार PAK का जंगी जहाज पहुंचा बांग्लादेश, भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश?
1971 युद्ध के बाद पहली बार PAK का जंगी जहाज पहुंचा बांग्लादेश, भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश?
क्रिकेट
हरमनप्रीत की कप्तानी को लेकर छिड़ा नया विवाद, इस खिलाड़ी का बयान वायरल
हरमनप्रीत की कप्तानी को लेकर छिड़ा नया विवाद, इस खिलाड़ी का बयान वायरल
बॉलीवुड
'शक्ति शालिनी' में अनीत पड्डा ने कियारा आडवाणी को किया रिप्लेस? अमर कौशिक ने किया रिएक्ट
'शक्ति शालिनी' में अनीत पड्डा ने कियारा आडवाणी को किया रिप्लेस? अमर कौशिक ने किया रिएक्ट
जनरल नॉलेज
कैसा होता है 9 कैरेट गोल्ड, सरकार से हॉलमार्किंग की मंजूरी के बाद ज्वैलरी मार्केट पर क्या पड़ेगा असर?
कैसा होता है 9 कैरेट गोल्ड, सरकार से हॉलमार्किंग की मंजूरी के बाद ज्वैलरी मार्केट पर क्या पड़ेगा असर?
यूटिलिटी
कहां-कहां यूज हो रहा आपका PAN कार्ड, एक मिनट में ऐसे कर सकते हैं पता
कहां-कहां यूज हो रहा आपका PAN कार्ड, एक मिनट में ऐसे कर सकते हैं पता
हेल्थ
नाक के बजाय मुंह से सांस क्यों लेते हैं कुछ लोग, इसका सेहत पर क्या पड़ता है असर?
नाक के बजाय मुंह से सांस क्यों लेते हैं कुछ लोग, इसका सेहत पर क्या पड़ता है असर?
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget