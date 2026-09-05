Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगजिसे समझा 1000 डॉलर वो निकले 1 मिलियन- लॉटरी ने यूं बनाया करोड़पति

जिसे समझा 1000 डॉलर वो निकले 1 मिलियन- लॉटरी ने यूं बनाया करोड़पति

जब 8 अगस्त को 'इलिनाय लॉटरी मिलियन 2' के नतीजे आए, तो शख्स के टिकट के सभी 6 नंबर (11, 17, 22, 26, 36 और 45) मैच हो गए. हालांकि, शुरुआत में दोनों दोस्तों को ही गलतफहमी हो गई.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 05 Sep 2026 08:45 PM (IST)
Preferred Sources

इलिनाय के ब्रैडवुड इलाके में रहने वाले एक शख्स के लिए उसका जन्मदिन जिंदगी भर न भूलने वाला मौका बन गया. पत्नी ने जो पार्टी आयोजित की थी उस बर्थडे पार्टी में एक दोस्त ने उसे शुभकामनाओं के साथ एक लिफाफे में लॉटरी के कुछ टिकट उपहार में दिए थे. शख्स ने उस वक्त तो बस यूं ही शुक्रिया बोलकर लिफाफा रख लिया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कागज का वह छोटा सा टुकड़ा उसे रातों-रात करोड़पति बनाने वाला है.

1000 डॉलर समझे थे, दफ्तर पहुंचते ही उड़े होश

जब 8 अगस्त को 'इलिनाय लॉटरी मिलियन 2' के नतीजे आए, तो शख्स के टिकट के सभी 6 नंबर (11, 17, 22, 26, 36 और 45) मैच हो गए. हालांकि, शुरुआत में दोनों दोस्तों को ही गलतफहमी हो गई. शख्स को लगा कि उसने सिर्फ 1,000 डॉलर यानी लगभग 83 हजार रुपये जीते हैं. वह और उसकी पत्नी खुशी-खुशी 1000 डॉलर का दावा करने लॉटरी क्लेम सेंटर पहुंचे. लेकिन जैसे ही दफ्तर के कर्मचारी ने टिकट कंप्यूटर में स्कैन किया, उसने हंसते हुए बताया कि यह 1,000 डॉलर नहीं बल्कि पूरे 1 मिलियन डॉलर यानी लगभग 8.3 करोड़ रुपये का बंपर जैकपॉट है.

पत्नी की आंखों से छलके आंसू, बनाया घूमने का प्लान

यह सुनते ही पति-पत्नी सन्न रह गए. जहां पति के होश उड़ गए, वहीं उसकी पत्नी खुशी के मारे फूट-फूटकर रोने लगी. शख्स ने इस पैसे से अपनी 40वीं शादी की सालगिरह पर क्रूज ट्रिप, एक नई कार, गोल्फ कार्ट खरीदने और फ्लोरिडा में अपने परिवार से मिलने जाने की योजना बनाई है. साथ ही वह इस रकम से अपने बच्चों को भी शानदार ट्रीट देने जा रहा है.

यह भी पढ़ें: हाईराइज बिल्डिंग की छत पर पहुंच गए डोगेश भाई, मुश्किल से हुआ रेस्क्यू

सोशल मीडिया पर छा गई यह अनोखी कहानी

इस घटना की खबर जैसे ही सामने आई, सोशल मीडिया पर लोग इस किस्मत वाले शख्स और उसके दरियादिल दोस्त की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "ऐसे दोस्त किस्मत वालों को ही मिलते हैं, जो आपको सीधे करोड़पति बना दें." वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "अब उस दोस्त को भी इस जैकपॉट में से बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए, आखिर ये उसी का तोहफा था."

यह भी पढ़ें: गजब! मंत्री जी को माला पहनाते रहे नेता जी, गले से गायब हो गई सोने की चेन

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 05 Sep 2026 08:45 PM (IST)
Tags :
TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
एक पंजे में फाड़ दिया 4x4 SUV का टायर- शेर की ताकत देख हैरान हुए यूजर्स
एक पंजे में फाड़ दिया 4x4 SUV का टायर- शेर की ताकत देख हैरान हुए यूजर्स
ट्रेंडिंग
बीजेपी प्रत्याशी के घर वोट मांगने पहुंची कांग्रेस की प्रत्याशी? वीडियो देख बन जाएगा दिन
बीजेपी प्रत्याशी के घर वोट मांगने पहुंची कांग्रेस की प्रत्याशी? वीडियो देख बन जाएगा दिन
ट्रेंडिंग
सपना सच हो गया...कार के सामने अचानक आई बाघिन, अंगड़ाई लेते हुए दिखाए नखरे
सपना सच हो गया...कार के सामने अचानक आई बाघिन, अंगड़ाई लेते हुए दिखाए नखरे
ट्रेंडिंग
ऐसा कौन करता है? सांप को साबुन लगाकर नहला रहा था बच्चा, वीडियो वायरल
ऐसा कौन करता है? सांप को साबुन लगाकर नहला रहा था बच्चा, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Romana Isar Khan | Shastrartha: सियासत के नाम फिर से हिंदू-मुसलमान? | CM Yogi | Akhilesh Yadav | UP
Saharanpur Bulldozer Action: यूपी में अवैध मस्जिद पर एक्शन.. बढ़ी सियासी टेंशन !। UP Politics
Bollywood News: सितारों के सिर चढ़ा जन्माष्टमी का खुमार! तस्वीरों में दिखा भक्ति का रंग तो एथनिक लुक से लगा ग्लैमर का तड़का (05.09.2026)
Bareilly Ke Bacchan: 🤗Bachchan's के झोल से जीती Sangam, Krishna संग नैन मटक्का और फूटी मटकी! #sbs
MYSTERY NEWS: रेगिस्तान में अचानक बर्फबारी, प्रलय या मौसम का अनोखा खेल? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दिमागी नक्सल' वाले पोस्ट पर बवाल, सौरव दास और गौरव भाटिया में तीखी बहस
'दिमागी नक्सल' वाले पोस्ट पर बवाल, सौरव दास और गौरव भाटिया में तीखी बहस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर: 'कानून सबके लिए...', मस्जिद गिराए जाने पर भड़के मौलाना अरशद मदनी
सहारनपुर: 'कानून सबके लिए...', मस्जिद गिराए जाने पर भड़के मौलाना अरशद मदनी
क्रिकेट
हरमनप्रीत कौर का PAK के खिलाफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 150वां टी20 खेलने वाली बनी पहली कप्तान
हरमनप्रीत कौर का PAK के खिलाफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 150वां टी20 खेलने वाली बनी पहली कप्तान
टेलीविजन
बादशाह की एक्स वाइफ ने सेपरेशन और दूसरी शादी पर तोड़ी चुप्पी, बता दिया सच
बादशाह की एक्स वाइफ ने सेपरेशन और दूसरी शादी पर तोड़ी चुप्पी, बता दिया सच
इंडिया
मेट्रो से SRCC के कार्यक्रम में पहुंचे PM मोदी, बच्चों से बातचीत करते दिखे - Video
मेट्रो से SRCC के कार्यक्रम में पहुंचे PM मोदी, बच्चों से बातचीत करते दिखे - Video
विश्व
अमेरिका ने ईरान के ऑयल टैंकर पर किया अटैक, खार्ग आइलैंड के पास धमाके
अमेरिका ने ईरान के ऑयल टैंकर पर किया अटैक, खार्ग आइलैंड के पास धमाके
शिक्षा
Apple के नए CEO को कितनी मिल रही सैलरी, टॉप-5 सीईओ से कितनी कम?
Apple के नए CEO को कितनी मिल रही सैलरी, टॉप-5 सीईओ से कितनी कम?
हेल्थ
बुखार उतर गया, लेकिन सीने की जकड़न नहीं गई? लक्षणों को न करें नजरअंदाज
बुखार उतर गया, लेकिन सीने की जकड़न नहीं गई? लक्षणों को न करें नजरअंदाज
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget