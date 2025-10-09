भारत के स्ट्रीट फूड को विदेशी महिला ने कहा बुरा भला, बोला भारत में साफ सफाई अपराध- भड़के यूजर्स

जहां लोग खाने-पीने के शौकीन होते हैं, वहीं कभी-कभी छोटी-सी चीज भी इंटरनेट पर तूफान ला देती है. इस बार वायरल वीडियो में नजर आ रहा है भारत के स्ट्रीट फूड का एक ऐसा पहलू जिसे देखकर लोग दो गुटों में बंट गए हैं. खाने के दीवाने इसे मजेदार या दिलचस्प मान रहे हैं, जबकि हाइजीन को लेकर सजग लोग इसे बेहद चिंताजनक बता रहे हैं. वीडियो को शेयर करने वाली हैं इंडोनेशियाई महिला Dian Arifiyati Atmojo, जिनका कहना है कि भारत में स्ट्रीट फूड बनाने वालों को हाइजीन का ख्याल रखना जैसे अपराध जैसा लगता है. वीडियो में जो दृश्य दिख रहे हैं, उन्होंने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है और लोग इसे देखकर हैरान हैं.

भारत के स्ट्रीट फूड को लेकर विदेशी महिला ने कसा तंज

वीडियो में साफ़ दिख रहा है कि कारीगर बटर से मीठे ब्रेड बना रहा है, लेकिन उसकी तकनीक कुछ ज्यादा ही "हाथ का कमाल" लग रही है. वह ढेर सारे बटर को अपने हाथों से मिक्स करता है और उसमें शक्कर और बाकी सामग्री भी सीधे हाथ से मिलाता है. वीडियो में उसके हाथ पसीने और गंदगी से भरे नजर आते हैं, जिससे देखने वालों को चिंता होना लाजिमी है. Dian Arifiyati Atmojo ने वीडियो के साथ कैप्शन लिखा कि "यहां हाइजीन का ख्याल रखना जैसे क्राइम है", और इस बयान ने सोशल मीडिया पर बहस को जन्म दे दिया. कुछ लोग कह रहे हैं कि यह तो भारत के स्ट्रीट फूड का मजा है, वहीं दूसरी ओर लोग इसे स्वास्थ्य और सफाई की दृष्टि से बेहद खराब बता रहे हैं.

Is hygiene a crime in this country? pic.twitter.com/LTofaZDeYY — Dian Arifiyati Atmojo (@dian_arifiya) October 8, 2025

यूजर्स ने लगा दी क्लास, बोले कुत्ता और सांप खाने वाले हमें ना सिखाएं

वीडियो को @dian_arifiya नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. एक यूजर ने लिखा...कुत्ते और मेंढक खाने वाले साफ सफाई की बात ना ही करें. एक और यूजर ने लिखा...मैडम आपके देश में सांप और कुत्ते खाए जाते हैं पहले उन्हें देखिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इन गरीबों को मशीन खरीदकर दे दीजिए आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा.

