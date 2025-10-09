हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगभारत के स्ट्रीट फूड को विदेशी महिला ने कहा बुरा भला, बोला भारत में साफ सफाई अपराध- भड़के यूजर्स

भारत के स्ट्रीट फूड को विदेशी महिला ने कहा बुरा भला, बोला भारत में साफ सफाई अपराध- भड़के यूजर्स

वीडियो को शेयर करने वाली हैं इंडोनेशियाई महिला Dian Arifiyati Atmojo, जिनका कहना है कि भारत में स्ट्रीट फूड बनाने वालों को हाइजीन का ख्याल रखना जैसे अपराध जैसा लगता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 09 Oct 2025 09:03 AM (IST)
Preferred Sources

जहां लोग खाने-पीने के शौकीन होते हैं, वहीं कभी-कभी छोटी-सी चीज भी इंटरनेट पर तूफान ला देती है. इस बार वायरल वीडियो में नजर आ रहा है भारत के स्ट्रीट फूड का एक ऐसा पहलू जिसे देखकर लोग दो गुटों में बंट गए हैं. खाने के दीवाने इसे मजेदार या दिलचस्प मान रहे हैं, जबकि हाइजीन को लेकर सजग लोग इसे बेहद चिंताजनक बता रहे हैं. वीडियो को शेयर करने वाली हैं इंडोनेशियाई महिला Dian Arifiyati Atmojo, जिनका कहना है कि भारत में स्ट्रीट फूड बनाने वालों को हाइजीन का ख्याल रखना जैसे अपराध जैसा लगता है. वीडियो में जो दृश्य दिख रहे हैं, उन्होंने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है और लोग इसे देखकर हैरान हैं.

भारत के स्ट्रीट फूड को लेकर विदेशी महिला ने कसा तंज

वीडियो में साफ़ दिख रहा है कि कारीगर बटर से मीठे ब्रेड बना रहा है, लेकिन उसकी तकनीक कुछ ज्यादा ही "हाथ का कमाल" लग रही है. वह ढेर सारे बटर को अपने हाथों से मिक्स करता है और उसमें शक्कर और बाकी सामग्री भी सीधे हाथ से मिलाता है. वीडियो में उसके हाथ पसीने और गंदगी से भरे नजर आते हैं, जिससे देखने वालों को चिंता होना लाजिमी है. Dian Arifiyati Atmojo ने वीडियो के साथ कैप्शन लिखा कि "यहां हाइजीन का ख्याल रखना जैसे क्राइम है", और इस बयान ने सोशल मीडिया पर बहस को जन्म दे दिया. कुछ लोग कह रहे हैं कि यह तो भारत के स्ट्रीट फूड का मजा है, वहीं दूसरी ओर लोग इसे स्वास्थ्य और सफाई की दृष्टि से बेहद खराब बता रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Bihar Jobs 2025: बिहार में जूनियर इंजीनियर पद के लिए निकली बंपर भर्ती, 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे आवेदन

यूजर्स ने लगा दी क्लास, बोले कुत्ता और सांप खाने वाले हमें ना सिखाएं

वीडियो को @dian_arifiya नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. एक यूजर ने लिखा...कुत्ते और मेंढक खाने वाले साफ सफाई की बात ना ही करें. एक और यूजर ने लिखा...मैडम आपके देश में सांप और कुत्ते खाए जाते हैं पहले उन्हें देखिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इन गरीबों को मशीन खरीदकर दे दीजिए आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा.

यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव ड्यूटी कर रहे पीठासीन अधिकारी को कितना मिलेगा पैसा? इस बार हो जाएगी बल्ले-बल्ले?

Published at : 09 Oct 2025 09:03 AM (IST)
Tags :
Indian Street Food TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Kamala Harris attack On Trump: 'मैंने कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया...' कमला हैरिस ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, पागल तक कह डाला
'मैंने कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया...' कमला हैरिस ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, पागल तक कह डाला
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: चिता पर रखने से पहले मनाया बिटिया का जन्मदिन, अंतिम संस्कार से पहले काटा केक, जिसने देखा रो दिया
चिता पर रखने से पहले मनाया बिटिया का जन्मदिन, अंतिम संस्कार से पहले काटा केक, जिसने देखा रो दिया
विश्व
Nobel Prize In Chemistry: एक कमरे का घर, पिता कसाई और बचपन की प्यास, जानें उमर यागी कैसे बने सऊदी के पहले नोबेल विजेता
एक कमरे का घर, पिता कसाई और बचपन की प्यास, जानें उमर यागी कैसे बने सऊदी के पहले नोबेल विजेता
स्पोर्ट्स
विराट कोहली और रोहित शर्मा के सपोर्ट में उतरे आर अश्विन, टीम मैनेजमेंट को लेकर ये क्या कह दिया
विराट कोहली और रोहित शर्मा के सपोर्ट में उतरे आर अश्विन, टीम मैनेजमेंट को लेकर ये क्या कह दिया
Advertisement

वीडियोज

Seat Sharing: Chirag Paswan ने बुलाई Emergency Meeting, 36 सीटों की मांग!
Poisonous Syrup Case: ज़हरीली 'Cough Syrup' का मालिक Ranganathan Govindan Chennai से गिरफ्तार
J&K Security Review: गृह मंत्री Amit Shah की Delhi में High-Level बैठक आज
Yamuna Rejuvenation: Amit Shah देंगे Delhi को ₹1816 करोड़ की सौगात
Kanpur Blast: मेसन रोड पर जोरदार धमाका, स्कूटी के परखच्चे उड़े, जांच जारी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Kamala Harris attack On Trump: 'मैंने कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया...' कमला हैरिस ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, पागल तक कह डाला
'मैंने कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया...' कमला हैरिस ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, पागल तक कह डाला
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: चिता पर रखने से पहले मनाया बिटिया का जन्मदिन, अंतिम संस्कार से पहले काटा केक, जिसने देखा रो दिया
चिता पर रखने से पहले मनाया बिटिया का जन्मदिन, अंतिम संस्कार से पहले काटा केक, जिसने देखा रो दिया
विश्व
Nobel Prize In Chemistry: एक कमरे का घर, पिता कसाई और बचपन की प्यास, जानें उमर यागी कैसे बने सऊदी के पहले नोबेल विजेता
एक कमरे का घर, पिता कसाई और बचपन की प्यास, जानें उमर यागी कैसे बने सऊदी के पहले नोबेल विजेता
स्पोर्ट्स
विराट कोहली और रोहित शर्मा के सपोर्ट में उतरे आर अश्विन, टीम मैनेजमेंट को लेकर ये क्या कह दिया
विराट कोहली और रोहित शर्मा के सपोर्ट में उतरे आर अश्विन, टीम मैनेजमेंट को लेकर ये क्या कह दिया
बॉलीवुड
सलमान खान और ऐश्वर्या राय के झगड़ों को लेकर इस्माइल दरबार ने किया रिएक्ट, बोले- वो बहुत क्लोज थे, हमें बुरा लगा
सलमान खान और ऐश्वर्या राय के झगड़ों को लेकर इस्माइल दरबार ने किया रिएक्ट, बोले- वो बहुत क्लोज थे, हमें बुरा लगा
ट्रेंडिंग
क्रॉप टॉप पहने लड़की ने सिर पर रखा जाम! फिर लगाए जबरदस्त ठुमके- वीडियो देख दीवाने हो जाएंगे आप
क्रॉप टॉप पहने लड़की ने सिर पर रखा जाम! फिर लगाए जबरदस्त ठुमके- वीडियो देख दीवाने हो जाएंगे आप
लाइफस्टाइल
करवाचौथ पर सास को ऐसी साड़ी करें गिफ्ट, सालभर देंगी दुआएं
करवाचौथ पर सास को ऐसी साड़ी करें गिफ्ट, सालभर देंगी दुआएं
हेल्थ
फैट लॉस ड्रग से दुबला दिखने की कोशिश कर रहे भारतीय, जानें इसका इस्तेमाल कितना खतरनाक?
फैट लॉस ड्रग से दुबला दिखने की कोशिश कर रहे भारतीय, जानें इसका इस्तेमाल कितना खतरनाक?
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget