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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपहले लगता था बस से डर, फिर भारत में मिला ऐसा अनुभव कि फैन हो गई विदेशी महिला- वीडियो वायरल

पहले लगता था बस से डर, फिर भारत में मिला ऐसा अनुभव कि फैन हो गई विदेशी महिला- वीडियो वायरल

यात्रा के दौरान बस एक रेस्टोरेंट पर रुकी, जहां यात्रियों के लिए 5 कोर्स मील का इंतजाम था. डोमिनिका ने बताया कि खाना बहुत स्वादिष्ट था और डेजर्ट में गुलाब जामुन भी दिया गया.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 10 Jun 2026 02:08 PM (IST)
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भारत को लेकर सोशल मीडिया पर अक्सर अलग-अलग तरह की तस्वीरें सामने आती रहती हैं, लेकिन इस बार एक विदेशी महिला का अनुभव लोगों का दिल जीत रहा है. पोलैंड की रहने वाली डोमिनिका पतालास-कालरा का भारत में बस से सफर करने का पहला अनुभव वायरल हो गया है. उन्होंने 11 घंटे की लंबी बस यात्रा को लेकर शुरुआत में डर जताया था, लेकिन जब सफर खत्म हुआ तो उनका नजरिया पूरी तरह बदल चुका था. उन्होंने इस यात्रा को इतना आरामदायक और शानदार बताया कि लोग भी उनकी बातों से हैरान रह गए.

पहली बस यात्रा को लेकर था डर

डोमिनिका ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि भारत में बस से यह उनका पहला सफर था और वह काफी घबराई हुई थीं. उन्हें लगा था कि 11 घंटे का सफर मुश्किल होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, उनका अनुभव बिल्कुल उल्टा निकला. उन्होंने कहा कि सफर बहुत स्मूद और आरामदायक रहा.

 
 
 
 
 
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बस की सुविधाओं ने किया प्रभावित

उन्होंने बताया कि बस साफ-सुथरी, लग्जरी और काफी स्पेशियस थी. सीटें आरामदायक थीं और समय पर बस पहुंची, जो उनके लिए सबसे खास बात रही. बस में बैठते ही उन्हें एक गिफ्ट बैग दिया गया, जिसमें वेट टिश्यू, डेंटल किट, स्नैक्स और जूस जैसी चीजें थीं. इसके बाद वह आराम से कंबल ओढ़कर सो भी पाईं.

खाने-पीने का भी मिला खास इंतजाम

यात्रा के दौरान बस एक रेस्टोरेंट पर रुकी, जहां यात्रियों के लिए 5 कोर्स मील का इंतजाम था. डोमिनिका ने बताया कि खाना बहुत स्वादिष्ट था और डेजर्ट में गुलाब जामुन भी दिया गया. सुबह उन्हें ब्रेकफास्ट बॉक्स भी मिला, जिससे उन्हें पूरे सफर में भूख महसूस नहीं हुई.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने की तारीफ

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे खूब पसंद किया. कई लोगों ने कहा कि यह भारत की सकारात्मक तस्वीर दिखाता है. एक यूजर ने लिखा, “आखिरकार एक विदेशी जो अच्छे बजट के साथ आया और असली अनुभव दिखाया.” वहीं दूसरे ने कहा, “आपने भारत की पॉजिटिव साइड दिखाई, इसके लिए धन्यवाद.” कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत परफेक्ट नहीं है, लेकिन लगातार बेहतर हो रहा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 10 Jun 2026 01:35 PM (IST)
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