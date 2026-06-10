पहले लगता था बस से डर, फिर भारत में मिला ऐसा अनुभव कि फैन हो गई विदेशी महिला- वीडियो वायरल
यात्रा के दौरान बस एक रेस्टोरेंट पर रुकी, जहां यात्रियों के लिए 5 कोर्स मील का इंतजाम था. डोमिनिका ने बताया कि खाना बहुत स्वादिष्ट था और डेजर्ट में गुलाब जामुन भी दिया गया.
भारत को लेकर सोशल मीडिया पर अक्सर अलग-अलग तरह की तस्वीरें सामने आती रहती हैं, लेकिन इस बार एक विदेशी महिला का अनुभव लोगों का दिल जीत रहा है. पोलैंड की रहने वाली डोमिनिका पतालास-कालरा का भारत में बस से सफर करने का पहला अनुभव वायरल हो गया है. उन्होंने 11 घंटे की लंबी बस यात्रा को लेकर शुरुआत में डर जताया था, लेकिन जब सफर खत्म हुआ तो उनका नजरिया पूरी तरह बदल चुका था. उन्होंने इस यात्रा को इतना आरामदायक और शानदार बताया कि लोग भी उनकी बातों से हैरान रह गए.
पहली बस यात्रा को लेकर था डर
डोमिनिका ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि भारत में बस से यह उनका पहला सफर था और वह काफी घबराई हुई थीं. उन्हें लगा था कि 11 घंटे का सफर मुश्किल होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, उनका अनुभव बिल्कुल उल्टा निकला. उन्होंने कहा कि सफर बहुत स्मूद और आरामदायक रहा.
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बस की सुविधाओं ने किया प्रभावित
उन्होंने बताया कि बस साफ-सुथरी, लग्जरी और काफी स्पेशियस थी. सीटें आरामदायक थीं और समय पर बस पहुंची, जो उनके लिए सबसे खास बात रही. बस में बैठते ही उन्हें एक गिफ्ट बैग दिया गया, जिसमें वेट टिश्यू, डेंटल किट, स्नैक्स और जूस जैसी चीजें थीं. इसके बाद वह आराम से कंबल ओढ़कर सो भी पाईं.
खाने-पीने का भी मिला खास इंतजाम
यात्रा के दौरान बस एक रेस्टोरेंट पर रुकी, जहां यात्रियों के लिए 5 कोर्स मील का इंतजाम था. डोमिनिका ने बताया कि खाना बहुत स्वादिष्ट था और डेजर्ट में गुलाब जामुन भी दिया गया. सुबह उन्हें ब्रेकफास्ट बॉक्स भी मिला, जिससे उन्हें पूरे सफर में भूख महसूस नहीं हुई.
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सोशल मीडिया पर लोगों ने की तारीफ
जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे खूब पसंद किया. कई लोगों ने कहा कि यह भारत की सकारात्मक तस्वीर दिखाता है. एक यूजर ने लिखा, “आखिरकार एक विदेशी जो अच्छे बजट के साथ आया और असली अनुभव दिखाया.” वहीं दूसरे ने कहा, “आपने भारत की पॉजिटिव साइड दिखाई, इसके लिए धन्यवाद.” कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत परफेक्ट नहीं है, लेकिन लगातार बेहतर हो रहा है.
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