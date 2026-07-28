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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: जंगल में टायर बदल रहा था शख्स, तभी टाइगर ने कर दिया अटैक

Video: जंगल में टायर बदल रहा था शख्स, तभी टाइगर ने कर दिया अटैक

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स सड़क किनारे खड़ी कार का टायर बदल रहा होता है. इसी दौरान झाड़ियों में से अचानक एक टाइगर निकलकर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 28 Jul 2026 02:15 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर एक बेहद डरावना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की रूह कांप रही है. वीडियो में एक शख्स जंगल के बीच सड़क किनारे अपनी कार का टायर बदल रहा होता है. सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, लेकिन तभी झाड़ियों में हलचल होती है और कुछ ही सेकंड में ऐसा खौफनाक मंजर सामने आता है, जिसे देखकर किसी की भी सांसें थम जाएं. वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं और लगातार इसे शेयर कर रहे हैं. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो कब और कहां का है, इसलिए इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

टायर बदलते वक्त अचानक हुआ हमला

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स सड़क किनारे खड़ी कार का टायर बदल रहा होता है. इसी दौरान झाड़ियों में से अचानक एक टाइगर निकलकर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है. टाइगर को सामने देखकर शख्स घबरा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए तुरंत कार का दरवाजा खोलकर अंदर घुसने की कोशिश करता है. लेकिन उसे संभलने का मौका नहीं मिल पाता.

 
 
 
 
 
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गर्दन दबोचकर झाड़ियों में ले गया टाइगर

वीडियो में आगे दिखाई देता है कि टाइगर कुछ ही पल में शख्स तक पहुंच जाता है और उसकी गर्दन दबोच लेता है. इसके बाद वह उसे घसीटते हुए झाड़ियों की तरफ ले जाता है और देखते ही देखते दोनों आंखों से ओझल हो जाते हैं. वीडियो यहीं खत्म हो जाता है. इस वजह से यह साफ नहीं हो पाया है कि शख्स की जान बची या नहीं. साथ ही यह भी पुष्टि नहीं हुई है कि वीडियो असली है, किसी पुराने हादसे का है या फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स और एआई की मदद से बनाया गया है.

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सोशल मीडिया पर लोगों की कांप गई रूह

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि उन्होंने इतना डरावना वीडियो पहले कभी नहीं देखा. कुछ लोगों ने कहा कि जंगल या वन्यजीव क्षेत्र में गाड़ी खराब होने पर कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए. वहीं कई यूजर्स ने वीडियो की सच्चाई पर सवाल भी उठाए और कहा कि इसकी पुष्टि किए बिना इसे सच मानना सही नहीं होगा. वीडियो को wukxrat.nw नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 28 Jul 2026 02:15 PM (IST)
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