सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर भारतीय का सिर शर्म से झुक सकता है. साफ-सफाई और नागरिक जिम्मेदारी की बात हम अक्सर करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कई बार इसे बिल्कुल उलट नजर आती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला एक ऐसा नजारा दिखाई देता है, जिसने लोगों को गुस्से और दुख दोनों से भर दिया है.

दरअसल, वायरल हो रहे एक वीडियो में एक विदेशी महिला भारतीय बच्चों से सड़क पर कचरा न फेंकने की बात कहती है, लेकिन वह बच्चे विदेशी महिला की बात नहीं मानकर बार-बार सड़क पर कचरा फेक जाते हैं. इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और जिसे देखने के बाद लोगों का गुस्सा आसमान छू रहा है.



सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में क्या दिखा



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @amina_finds नाम के अकाउंट से शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ बच्चे सड़क पर कूड़ा फेंक रहे हैं. तभी वहां मौजूद एक विदेशी महिला उन्हें प्यार और शांति से समझाने की कोशिश करती है और कूड़ा न फेंकने के लिए कहती है. बच्चे उनकी बात मानने की बजाय बेपरवाही से कूड़ा फेंकते रहते हैं. इसके अलावा वह बच्चे उसे विदेशी महिला से डॉलर की भी डिमांड करते हैं, लेकिन वह महिला बच्चों को डॉलर देने से मना कर देती है.

जैसे ही वह महिला डॉलर देने से मना करती है, बच्चे बार-बार उसे विदेशी महिला के पीछे जाकर कचरा फेंकते रहते हैं, जिसके बाद महिला उन बच्चों को कहती है कि यह तुम्हारी कंट्री है, तुम यहीं कचरा फैला रहे हो और तुम इसी कचरे में रहते हो और बड़े हो रहे हो. वीडियो में महिला का रवैया बहुत संयमित नजर आता है जबकि बच्चों का व्यवहार असंवेदनशील और गैर जिम्मेदार दिखाई देता है.

वीडियो देखकर भारतीयों ने मांगी माफी



इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. कई लोगों ने महिला की तारीफ की और कहा कि वह उसकी जगह होते तो शायद इतना शांत नहीं रह पाते. वहीं कुछ यूजर्स ने साफ लिखा कि यह बच्चों से ज्यादा परवरिश और समाज की नाकामी है. एक यूजर ने कहा कि बच्चे वही करते हैं जो अपने आसपास देखते हैं. वहीं कई लोगों ने दुख जताते हुए माफी तक मांगी और लिखा कि इस वीडियो ने उन्हें शर्मिंदा कर दिया है. एक यूजर कमेंट करता है कि यह बच्चे अपने पेरेंट्स से क्या सीख रहे हैं. इसके अलावा लास्ट में एक और यूजर महिला की तारीफ करते हुए कमेंट करता है कि बच्चों को अच्छा लेसन सिखाया कि यह तुम्हारी कंट्री है इसलिए तुम ही अपने कचरे में रहोगे.

