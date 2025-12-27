आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में फास्ट डिलीवरी एप जीवन का एक अहम हिस्सा बन गए हैं. घर के जरूरी सामान से लेकर कपड़े और अन्य चीजें बस 10 मिनट में आपके दरवाजे पर होती हैं. ऐसी ही सर्विस देने वाली एक कंपनी है ब्लिंकिट. अब सोशल मीडिया पर इस कंपनी की सर्विस की जमकर तारीफा हो रही है. यह सब हुआ एक इंस्टाग्राम यूजर के पोस्ट के बाद, जिसने अपना अनुभव शेयर किया है.

दरअसल, हाल ही में ब्लिंकिट ने प्रिंटआउट निकलवाने की सुविधा को शुरू किया था, जिसमें व्यक्ति को 15 मिनट के अंदर उसके दस्तावेज का प्रिंटआउट मिल जाएगा. इसी सुविधा का फायदा एक कस्टमर ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके साक्षा किया गया.

यूजर ने शेयर किया पर्सनल एक्सपीरिएंस

इंस्टाग्राम यूजर गौरी गुप्ता (@gauri_Gupta) ने अपना पसर्नल एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसमें उन्होंने ब्लिंकिट की काफी ज्यादा तारीफ की. गौरी गुप्ता ने बताया कि वह दिल्ली के यूएस एम्बेसी के बाहर अपनी 0-1 वीजा इंटरव्यू के लिए खड़ी थी. अचानक से उन्हें याद आया की वह अपने इंटरव्यू में चेक किए जाए वाले कुछ अहम दस्तावेजों का प्रिंटआउंट करवाना भूल गई हैं. उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वह बाहर जाकर किसी दुकान को ढूंढ कर प्रिंटआउंट कराएं लेकिन उन्हें वहां खड़े एक सिक्योरिटी गार्ड ने घबराते हुए देखा और सुझाव दिया की वह ब्लिंकिट का उपयोग करें. उन्होंने अपनी लाइन में ही खड़े होकर फटाफट ब्लिंकिट पर अपने सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड किया. उसके बाद उन्हें 15 मिनट के अंदर-अंदर अपने सारे डाक्यूमेंट का प्रिंटआउट मिल गया, जिसके कारण वह अपने इंटरव्यू को आसानी से बिना किसी दिक्कत के दे पाई.

यूजर ने दिया भर-भर के रिएक्शन

इस पोस्ट के वायरल होने के बाद कई लोगों ने डिलीवरी वाले के स्पीड की सराहाना की. कई यूजर ने कहा कि अभी भी कई देश हैं, जो इतनी तेजी से लोगों तक सर्विस नहीं दे पाते हैं. कई यूजर ने लिखा की ई-कॉमर्स भारत में सबसे तेजी से ग्रोथ कर रहा है तो कई ने इसे लोगों के लिए जीवनरक्षक भी बताया था. कई ने कहा की भारत का क्विक कॉमर्स मॉडल इतना अच्छा है कि सब्जी के साथ दस्तावेजों का प्रिंटआउट भी इतनी तेजी से डिलीवर कर दिया जाता है. वहीं, ऐसे कई यूजर ने गौरी को उनका दस्तावेज मिलने पर बधाई भी दी.

हालांकि, भारत में कई ऐसे सारे एप हैं, जो 10 मिनट के अंदर आपकी जरूरत की चीजों को समय से पहले डिलीवर करते हैं. इसी कारण से लोग इस पोस्ट में भारत के क्विक कॉमर्स मॉडल की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

