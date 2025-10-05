दिल्ली मेट्रो का दीवाना हुई विदेशी युवक! बोला लंदन से कई गुना साफ- वीडियो देख होने लगेगा गर्व

दिल्ली मेट्रो सिर्फ राजधानी की लाइफलाइन नहीं बल्कि अब दुनिया भर के यात्रियों के लिए गर्व का विषय बन चुकी है. रोजाना लाखों लोग इस मेट्रो से सफर करते हैं और इसकी सुविधाओं, समय की पाबंदी और आरामदायक यात्रा का अनुभव लेते हैं. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने दिल्ली मेट्रो को एक नई पहचान दिला दी है. इस वीडियो में एक विदेशी टूरिस्ट को दिल्ली मेट्रो की जमकर तारीफ करते देखा जा सकता है. टूरिस्ट ने यहां तक कह दिया कि दिल्ली मेट्रो लंदन की मशहूर ‘अंडरग्राउंड मेट्रो’ से भी बेहतर है. इस बयान ने न सिर्फ भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया बल्कि इंटरनेट पर भी इस वीडियो को लेकर खूब चर्चा हो रही है.

मुंबई से दिल्ली लैंड हुआ था विदेशी शख्स

वायरल वीडियो में दिख रहा शख्स हाल ही में मुंबई से दिल्ली पहुंचा था. एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उसने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का इस्तेमाल किया. टूरिस्ट का कहना है कि उसने सफर बेहद आरामदायक और आसान पाया. उसने बताया कि केवल एक घंटे में वह एयरपोर्ट से सीधा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गया. दिल्ली जैसे भीड़भाड़ वाले शहर में जहां सड़क पर घंटों ट्रैफिक जाम में फंसना आम बात है, वहां मेट्रो से इतनी तेज और सुरक्षित यात्रा करना उसके लिए बेहद खास अनुभव रहा.

बोला, लंदन से बेहतर है दिल्ली मेट्रो, यूजर्स को हुआ गर्व

शख्स ने वीडियो में साफ कहा "दिल्ली मेट्रो शानदार है. यह लंदन की अंडरग्राउंड से कहीं बेहतर और ज्यादा ट्रेवल-फ्रेंडली है." इस बयान ने सोशल मीडिया पर भारतीयों का दिल जीत लिया है. लोग इस पर गर्व महसूस कर रहे हैं और वीडियो को लगातार शेयर कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि जब विदेशी भी दिल्ली मेट्रो की तारीफ कर रहे हैं तो हमें भी इस उपलब्धि पर फख्र होना चाहिए. शख्स का नाम लुईस इस्लाम है. वीडियो को islamlewis नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

