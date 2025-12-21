सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं की राजधानी कही जाने वाली काशी अब सिर्फ आस्था का ही नहीं, बल्कि शादी का नया पसंदीदा ठिकाना भी बनती जा रही है. भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी लोग अब काशी आकर भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार विवाह कर रहे हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह है भारतीय संस्कृति की गहराई, आध्यात्मिक सोच और सदियों पुरानी परंपराएं, जो आज भी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित कर रही हैं. सोशल मीडिया पर हाल ही में वायरल एक वीडियो में अमेरिकी कपल को हिंदू रीति रिवाजों से शादी करते हुए देखा जा सकता है.

अमेरिका से आए कपल ने बनारस में हिंदू रीति रिवाजों से की शादी

दरअसल, अमेरिका के लॉस एंजेलिस शहर के रहने वाले जेसन मैट्जनर और उनकी पत्नी लॉरेन कोजाक ने काशी आकर एक बार फिर हिंदू सनातन परंपरा के अनुसार विवाह किया. शनिवार को काशी के गौरी केदारेश्वर मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दोनों का विधिवत हिंदू विवाह संपन्न हुआ. मंदिर के पुजारी ने पूरे विधि विधान से विवाह संस्कार कराया, जिसमें अग्नि को साक्षी मानकर सात जन्मों तक साथ निभाने का संकल्प लिया गया. इतना ही नहीं, मंत्रों का जाप भी अंग्रेजी भाषा में ही किया गया.

बचपन से ही हिंदू आस्था से जुड़ा है विदेशी कपल

जेसन का कहना है कि उनका झुकाव सनातन धर्म, दर्शन और आध्यात्म की ओर बचपन से ही रहा है. जब वह छोटे थे, तब अपने माता पिता के साथ भारत आए थे. अमेरिका में उनके पड़ोसी भारतीय मूल के थे, जिनसे उन्होंने सनातन परंपराओं के बारे में काफी कुछ सीखा. जेसन का कहना है कि यह उनकी भारत की चौथी यात्रा है और काशी की दूसरी. इस बार काशी में आए बदलावों को देखकर वह बेहद खुश हैं.

पहली बार भारत आई है अमेरिकी दुल्हन

लॉरेन कोजाक भारत पहली बार आई हैं. उन्होंने कहा कि यहां के लोगों का अपनापन और गर्मजोशी उन्हें बहुत पसंद आई. भारतीय परंपराएं उन्हें भीतर तक छू गईं. लॉरेन भगवान शिव को अपना आराध्य मानती हैं और उनके हाथ पर भगवान शिव के नटराज स्वरूप का टैटू भी बना हुआ है. वहीं जेसन भगवान गणेश के भक्त हैं. दोनों ही सनातन धर्म के विचारों से गहराई से जुड़े हुए हैं.

यह भी पढ़ें: रिजल्ट देखते हुए गीताली का वीडियो वायरल तो ट्रोल्स पड़ गए पीछे, यूजर्स ने पूछ लिया- 'तेरी भी जली क्या?'

यूजर्स कर रहे तारीफ

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये मामला वायरल हुआ वैसे ही लोगों ने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दीं. एक यूजर ने लिखा...सनातन परंपरा का हर कोई कायल है. एक और यूजर ने लिखा...सुख ध्यान और भक्ति में ही है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लोग सनातन धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं ये अच्छी बात है.

यह भी पढ़ें: दही की प्लेट में निकला मरा हुआ चूहा, ग्राहक ने ढाबे पर ही बना लिया वीडियो; अब हो रहा वायरल