जमकर नाचा और पेट भर खाया... इंडियन वेडिंग में बिना बुलाए घुसा विदेशी, खातिरदारी का वीडियो वायरल

इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है और सोशल मीडिया पर भारतीय शादियों के रंग-बिरंगे वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं. इन्हीं में से एक वीडियो ने लोगों का दिल जीत लिया है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 26 Feb 2026 01:48 PM (IST)
भारत को यूं ही अतिथि देवो भव की धरती नहीं कहा जाता. यहां मेहमान चाहे जाना-पहचाना हो या बिल्कुल अनजान, उसका स्वागत दिल खोलकर किया जाता है. खासकर शादी-ब्याह के मौके पर तो खुशियां इतनी बड़ी होती हैं कि उसमें हर कोई शामिल हो सकता है. इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है और सोशल मीडिया पर भारतीय शादियों के रंग-बिरंगे वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं. इन्हीं में से एक वीडियो ने लोगों का दिल जीत लिया है.

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @iNikhilsaini नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो में दिखाया गया है कि एक विदेशी कपल बिना निमंत्रण के एक भारतीय शादी में पहुंच जाता है. आमतौर पर लोग सोच सकते हैं कि उन्हें वहां से वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा.

 इंडियन वेडिंग में बिना बुलाए घुसा विदेशी
 
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक विदेशी जोड़ा सड़क पर घूम रहा होता है. तभी उन्हें ढोल-नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है और रंग-बिरंगे कपड़ों में नाचते-गाते लोग दिखाई देते हैं. उत्सुकता के कारण वे उस दिशा में बढ़ते हैं और शादी समारोह के पास पहुंच जाते हैं. शुरुआत में उनके चेहरे पर हल्का संकोच साफ नजर आता है, जैसे वे सोच रहे हों कि अंदर जाना सही होगा या नहीं.

तिलक लगाकर किया स्वागत

जैसे ही वे अंदर जाते हैं, वहां मौजूद लोग उन्हें रोकने के बजाय बड़े प्यार से अपनाते हैं. सबसे पहले उनके माथे पर तिलक लगाया जाता है और मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया जाता है. इसके बाद उन्हें डांस फ्लोर पर बुला लिया जाता है. कुछ ही पलों में वह विदेशी कपल भी भारतीय शादी के रंग में पूरी तरह रंग जाता है. 

वीडियो में साफ दिखता है कि दोनों जमकर डांस करते हैं, लोगों के साथ हंसते-बोलते हैं और पूरे उत्साह से माहौल का आनंद लेते हैं. इतना ही नहीं, उन्हें स्वादिष्ट खाना भी परोसा जाता है यानी उन्होंने न सिर्फ जमकर नाचा, बल्कि पेट भरकर शादी का खाना भी खाया. 

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

वीडियो वायरल होते ही हजारों लोगों ने इसे देखा, लाइक किया और शेयर किया. कमेंट सेक्शन में लोगों ने भारतीय संस्कृति की खूब तारीफ की, कई यूजर्स ने लिखा कि यही असली भारत है, जहां मेहमान को भगवान माना जाता है. कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि भारत में शादी का सीजन हो तो कोई भी भूखा नहीं रह सकता. भारतीय परंपराएं और मेहमाननवाजी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखती हैं. शादी जैसे खास मौके पर खुशियों का दरवाजा सबके लिए खुला होता है. 

Published at : 26 Feb 2026 01:48 PM (IST)
Tags :
Indian Wedding VIRAL VIDEO WEDDING CEREMONY Foreign Couple Viral Video
