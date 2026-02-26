Video: ये राजस्थान है प्रधान! घोड़े पर सवार होकर डिलीवरी करने निकले बुजुर्ग, वीडियो वायरल

Viral Video: राजस्थान के ग्रामीण इलाके से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग डिलीवरीमैन घोड़े पर सवार होकर ब्लिंकइट का डिलीवरी बैग ले जाते दिखाई दे रहे हैं. इस दृश्य ने इंटरनेट पर तुरंत ही हास्य और चुटकियों का दौर शुरू कर दिया.

वीडियो में व्यक्ति काले घोड़े पर सवार है और पीले ब्लिंकइट बैकपैक के साथ सड़क किनारे धीरे-धीरे चलते हुए दिख रहा है. पृष्ठभूमि में खुली ज़मीन और राजमार्ग के साइनबोर्ड साफ दिखाई दे रहे हैं, जो राजस्थान के ग्रामीण इलाकों का अहसास कराते हैं.

वीडियो के कैप्शन में लिखा, "यह है राजस्थान! युवाओं को घोड़ी की सवारी का मौका नहीं, और बूढ़े लोग ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं." नौ सेकंड के इस वीडियो में घुड़सवार शांत और एकाग्र है, न तो जल्दबाजी है न अफरा-तफरी, केवल घोड़े के खुरों की लयबद्ध आवाज़ सुनाई देती है.

ये राजस्थान हैं प्रधान….!!!



युवाओं को घोड़ी चढ़ना नसीब नहीं हो रहा है….



और बुजुर्ग घोड़ों पर ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं…😂 pic.twitter.com/uYAzlhxSNY — kapil bishnoi (@Kapil_Jyani_) February 22, 2026

सोशल मीडिया पर हंसी का बवंडर

वीडियो के वायरल होते ही यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में मजेदार टिप्पणियों की बाढ़ ला दी. एक यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा कि घोड़े के स्वाभाविक उछाल से पेय पदार्थ अपने आप मिक्स हो जाएंगे. वहीं, एक अन्य ने सुझाव दिया कि स्विगी और ज़ोमैटो को इस ग्रीन डिलीवरी मॉडल से प्रेरणा लेनी चाहिए. कई लोगों ने इसे "शाही डिलीवरी सेवा" और "असली एक्सप्रेस डिलीवरी" बताया.

परंपरा और आधुनिकता का संगम

कुछ दर्शकों ने इसे "विरासत और स्थानीय वाणिज्य का संगम" बताया, क्योंकि यह क्लिप दिखाती है कि किस तरह परंपरा और आधुनिक ऐप-आधारित सेवाएं सहजता से एक-दूसरे में घुलमिल सकती हैं. लोग यह भी सोच रहे थे कि क्या यह मनोरंजन के लिए है या उस इलाके में मोटरसाइकिल के बजाय कभी-कभार घोड़े का उपयोग किया जाता है.

पहले भी हुई थी ऐसी घटना

2021 में श्रीनगर में बर्फबारी के बीच एक व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर अमेज़न का पार्सल डिलीवरी करता पाया गया था. बाद में अमेज़न ने पुष्टि की थी कि वह व्यक्ति कंपनी का डिलीवरी एक्जीक्यूटिव था. इस तरह की घटनाएं यह दर्शाती हैं कि भारत के कुछ हिस्सों में परंपरा और आधुनिकता का अनोखा मेल अभी भी जीवित है. यह वीडियो न केवल मनोरंजन का स्रोत बना, बल्कि ग्रामीण परिवहन के अद्वितीय और कभी-कभार मजेदार तरीकों की याद भी दिलाता है.