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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगIT कंपनी छोड़ बेंगलुरु में रिक्शा चला रही महिला, भावुक कर देगी वजह

IT कंपनी छोड़ बेंगलुरु में रिक्शा चला रही महिला, भावुक कर देगी वजह

Viral bengaluru girl inspiring video: दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला बेंगलुरु की सड़कों पर ऑटो रिक्शा चलाती दिखाई दे रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Sep 2026 04:34 PM (IST)
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हर कोई चाहता है कि उसे चमचमाते एसी ऑफिस में नौकरी मिले जहां वह 9 घंटे की शिफ्ट करे और आराम से घर जाकर आराम करे. लेकिन बेंगलुरु की एक महिला को यह रास नहीं आया. यह कहानी है बेंगलुरु में आईटी कंपनी में जॉब करने वाली एक महिला की जिसने एसी वाले ऑफिस को छोड़कर बेंगलुरु की सड़कों पर ऑटो रिक्शा चलाना चुना. जी हां, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो एक ऐसी कहानी बयां कर रहा है जिसे देखकर आपका दम तोड़ता हौसला फिर से नई सांसें लेने लगेगा.

आईटी कंपनी की नौकरी छोड़ रिक्शा चला रही महिला

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला बेंगलुरु की सड़कों पर ऑटो रिक्शा चलाती दिखाई दे रही है. जब उससे पूछा जाता है तो वह बताती है कि कॉर्पोरेट में अक्सर लंबी डे-नाइट शिफ्ट के दौरान वह अपनी मां को समय नहीं दे पाती थी. उसके पिता का भी देहांत हो चुका है जिसके बाद मां को अकेला छोड़ना ठीक नहीं था. ऐसे में महिला ने बगैर किसी की परवाह किए कि लोग क्या कहेंगे अपनी नौकरी छोड़ ऑटो रिक्शा का साथ थाम लिया.

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लोगों की बातों को नजरअंदाज कर जीती है अपनी जिंदगी

वीडियो में महिला कहती है कि रिक्शा चलाने में मानसिक सुकून तो मिलता ही है कई बार आईटी कंपनी से ज्यादा कमाई भी हो जाती है.  महिला बताती है कि कई लोग उनसे कहते हैं कि आप इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलती हो, पढ़ी लिखी भी हो फिर भी रिक्शा क्यों चलाती हो. लेकिन महिला इन सब बातों को खुद पर हावी नहीं होने देती और इन बातों को इग्नोर कर अपने काम में मन लगाती है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, समाज का सोचोगे तो यह जीने नहीं देगा

वीडियो को the_tanvishetty नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...आपकी बातें हमें प्रेरित करती हैं, क्या खूब हो आप. एक और यूजर ने लिखा...पैसा कमाने में कैसी शर्म. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...समाज के हिसाब से चलोगे तो यह जीने नहीं देगा. जो मन करता है वही करना चाहिए.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 29 Sep 2026 04:34 PM (IST)
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