Video: फायर फाइटर नहीं सुपरहीरोज! इनकी फुर्ती देख दांतों तले दबा लेंगे उंगली, देखें वीडियो

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर आजकल ऐसे-ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो इंसान की क्षमताओं पर यकीन और बढ़ा देते हैं. इन दिनों इंटरनेट पर फायर फाइटर्स के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर लोग दंग रह गए हैं. आमतौर पर फायर ब्रिगेड कर्मियों को आग बुझाते या रेस्क्यू करते देखा जाता है, लेकिन इन वीडियो में उनकी फुर्ती, ट्रेनिंग और सुपरहीरो जैसी ताकत देखने को मिल रही है. इन्हें देखकर हर कोई यही कह रहा है, ये फायरफाइटर नहीं, असली सुपरहीरो हैं.

स्पीड और एक्युरेसी देखकर हैरान हुए लोग

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कंटेनर बॉक्स में अचानक आग लग जाती है. कुछ ही सेकंड में धुआं और लपटें तेज हो जाती हैं. तभी फायर फाइटर्स टीम बिजली की रफ्तार से वहां पहुंचती है. उनके बीच एक जवान इतना तेजी से पाइप उठाता है और उसे सेट करता है कि आंख झपकते ही पूरा पानी का प्रेशर आग पर डाल दिया जाता है. कुछ ही पलों में आग नियंत्रित हो जाती है. उनकी यह स्पीड और एक्युरेसी देखकर लोग हैरान रह जाते हैं.

एक दूसरे वीडियो में एक फायर फाइटर ट्रेनिंग के दौरान ऊंचे टावर पर चढ़ते हुए नजर आता है. वह कुछ ही सेकंड में रस्सी के सहारे ऊपर पहुंच जाता है और फिर तेजी से नीचे उतरकर वापस पोजीशन में खड़ा हो जाता है. उसकी स्पीड और बैलेंस देखकर लगता है जैसे यह किसी एक्शन मूवी का सीन हो.

ये लोग असली हीरो हैं, फिल्म वाले नहीं- यूजर्स बोले

इसी तरह फायर फाइटर्स भारी पाइप उठाते, दौड़ते और स्ट्रक्चर पर चढ़ते दिखाई देते हैं. उनके हर मूवमेंट में दम और कमिटमेंट साफ नजर आता है. यह दिखाता है कि फायर फाइटर केवल आग बुझाना नहीं जानते, बल्कि वह हर सेकंड अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए तैयार रहते हैं. वीडियो पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. किसी ने लिखा, ये लोग असली हीरो हैं, फिल्म वाले नहीं. तो किसी ने कहा, इनकी ट्रेनिंग देखकर तो सेना के जवान भी प्रेरणा ले सकते हैं.