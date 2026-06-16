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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: मैच ड्रॉ के बाद भी जीता जापान! स्टेडियम पर सफाई करते दिखे जापानी फैंस, दुनिया कर रही तारीफ

Video: मैच ड्रॉ के बाद भी जीता जापान! स्टेडियम पर सफाई करते दिखे जापानी फैंस, दुनिया कर रही तारीफ

जापानी समर्थक अपने साथ लाए नीले कचरे के बैग लेकर स्टैंड में फैले कचरे को उठाने लगे. उन्होंने प्लास्टिक बोतलें, खाने के डिब्बे, कप और बाकी कचरा साफ किया और पूरे इलाके को चमका दिया.

Reported By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 16 Jun 2026 01:41 PM (IST)
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Fifa World cup का मैदान पर मुकाबला खत्म हुआ, लेकिन असली जीत किसकी हुई ये स्टेडियम के बाहर दिखा. जापान के फुटबॉल फैंस ने एक बार फिर दुनिया को ऐसा सबक दिया, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया. मैच के बाद जहां ज्यादातर दर्शक जश्न मनाकर निकल जाते हैं, वहीं जापानी समर्थकों ने ऐसा काम किया कि सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है.

मैच खत्म, लेकिन जिम्मेदारी शुरू

जापान और नीदरलैंड्स के बीच खेले गए मुकाबले में दोनों टीमों ने 2-2 से ड्रॉ खेला. मैच बेहद रोमांचक रहा और आखिर में जापान के खिलाड़ी Daichi Kamada ने गोल कर टीम को बराबरी दिलाई. लेकिन मैच खत्म होने के बाद जो हुआ, उसने सबका ध्यान खींच लिया. जैसे ही दर्शक स्टेडियम से निकलने लगे, जापानी फैंस अपनी सीटों पर ही रुक गए.

स्टेडियम में दिखी अनोखी तस्वीर

जापानी समर्थक अपने साथ लाए नीले कचरे के बैग लेकर स्टैंड में फैले कचरे को उठाने लगे. उन्होंने प्लास्टिक बोतलें, खाने के डिब्बे, कप और बाकी कचरा साफ किया और पूरे इलाके को चमका दिया. खास बात यह रही कि कुछ जगहों पर वे दूसरे देशों के फैंस के साथ मिलकर सफाई करते भी नजर आए. यह नजारा स्टेडियम में मौजूद लोगों के लिए काफी अलग और प्रेरणादायक था.

हर बार दिखती है यही आदत

जापान के फैंस का यह व्यवहार कोई नई बात नहीं है. इससे पहले भी कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में उन्हें मैच के बाद स्टेडियम साफ करते देखा गया है. चाहे टीम जीते या हारे, वे अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और जगह को पहले से ज्यादा साफ छोड़कर जाते हैं. यही अनुशासन और सोच उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाती है.

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सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन

इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोग जापानी फैंस की तारीफ करते नहीं थक रहे. कई यूजर्स ने लिखा, “यही असली खेल भावना है.” वहीं कुछ ने कहा कि यह हर देश के लोगों को सीख लेनी चाहिए. एक यूजर ने लिखा, “मैच ड्रॉ रहा, लेकिन दिल जापान ने जीत लिया.” कुल मिलाकर, यह घटना खेल के साथ-साथ जिम्मेदारी और सम्मान का भी एक बेहतरीन उदाहरण बन गई है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 16 Jun 2026 01:41 PM (IST)
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