Video: मैच ड्रॉ के बाद भी जीता जापान! स्टेडियम पर सफाई करते दिखे जापानी फैंस, दुनिया कर रही तारीफ
जापानी समर्थक अपने साथ लाए नीले कचरे के बैग लेकर स्टैंड में फैले कचरे को उठाने लगे. उन्होंने प्लास्टिक बोतलें, खाने के डिब्बे, कप और बाकी कचरा साफ किया और पूरे इलाके को चमका दिया.
Fifa World cup का मैदान पर मुकाबला खत्म हुआ, लेकिन असली जीत किसकी हुई ये स्टेडियम के बाहर दिखा. जापान के फुटबॉल फैंस ने एक बार फिर दुनिया को ऐसा सबक दिया, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया. मैच के बाद जहां ज्यादातर दर्शक जश्न मनाकर निकल जाते हैं, वहीं जापानी समर्थकों ने ऐसा काम किया कि सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है.
मैच खत्म, लेकिन जिम्मेदारी शुरू
जापान और नीदरलैंड्स के बीच खेले गए मुकाबले में दोनों टीमों ने 2-2 से ड्रॉ खेला. मैच बेहद रोमांचक रहा और आखिर में जापान के खिलाड़ी Daichi Kamada ने गोल कर टीम को बराबरी दिलाई. लेकिन मैच खत्म होने के बाद जो हुआ, उसने सबका ध्यान खींच लिया. जैसे ही दर्शक स्टेडियम से निकलने लगे, जापानी फैंस अपनी सीटों पर ही रुक गए.
The reason Japan fans clean the stadium after each game. Respect. 🤝🇯🇵 pic.twitter.com/o9qJUOLefY— FIFA (@FIFAcom) June 15, 2026
स्टेडियम में दिखी अनोखी तस्वीर
जापानी समर्थक अपने साथ लाए नीले कचरे के बैग लेकर स्टैंड में फैले कचरे को उठाने लगे. उन्होंने प्लास्टिक बोतलें, खाने के डिब्बे, कप और बाकी कचरा साफ किया और पूरे इलाके को चमका दिया. खास बात यह रही कि कुछ जगहों पर वे दूसरे देशों के फैंस के साथ मिलकर सफाई करते भी नजर आए. यह नजारा स्टेडियम में मौजूद लोगों के लिए काफी अलग और प्रेरणादायक था.
हर बार दिखती है यही आदत
जापान के फैंस का यह व्यवहार कोई नई बात नहीं है. इससे पहले भी कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में उन्हें मैच के बाद स्टेडियम साफ करते देखा गया है. चाहे टीम जीते या हारे, वे अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और जगह को पहले से ज्यादा साफ छोड़कर जाते हैं. यही अनुशासन और सोच उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाती है.
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सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन
इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोग जापानी फैंस की तारीफ करते नहीं थक रहे. कई यूजर्स ने लिखा, “यही असली खेल भावना है.” वहीं कुछ ने कहा कि यह हर देश के लोगों को सीख लेनी चाहिए. एक यूजर ने लिखा, “मैच ड्रॉ रहा, लेकिन दिल जापान ने जीत लिया.” कुल मिलाकर, यह घटना खेल के साथ-साथ जिम्मेदारी और सम्मान का भी एक बेहतरीन उदाहरण बन गई है.
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