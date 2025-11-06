हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगदूल्हे को किस कर डांस फ्लोर पर चढ़ गई मोटी लड़की, लगाए जोरदार ठुमके, यूजर्स पूछने लगे- ऐसी क्या थी मजबूरी भाई?

दूल्हे को किस कर डांस फ्लोर पर चढ़ गई मोटी लड़की, लगाए जोरदार ठुमके, यूजर्स पूछने लगे- ऐसी क्या थी मजबूरी भाई?

सोशल मीडिया पर इन दिनों जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहे एक वीडियो में एक मोटी दुल्हन अपने वेडिंग फंक्शन में ऐसा डांस करती नजर आ रही है, जिसे देखकर लोग भी हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 06 Nov 2025 06:00 PM (IST)
देश में फिलहाल शादियों का सीजन चल रहा है. शादियों के इस सीजन में सोशल मीडिया पर कई वीडियो खूब वायरल होते हैं. इन वीडियो में कई बार लड़ाइयां शामिल होती हैं तो कई बार दूल्हा और दुल्हन का डांस वायरल होता है. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहे एक वीडियो में एक मोटी दुल्हन अपने वेडिंग फंक्शन में ऐसा डांस करती नजर आ रही है, जिसे देखकर लोग भी हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं. वहीं कुछ लोग दुल्हन के कॉन्फिडेंस की तारीफ भी कर रहे हैं. दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक हद से ज्यादा मोटी लड़की अपनी शादी के फंक्शन में जबरदस्त डांस करते हुए नजर आ रही है.

किस के बाद डांस फ्लोर पर पहुंची दुल्हन

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @kaavigothershubhdeal के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि शुरुआत में फंक्शन के दौरान दुल्हन दूल्हे के पास बैठी होती है, तभी म्यूजिक बजता है और दुल्हन उठकर पहले दूल्हे को किस करती है और फिर सीधे डांस फ्लोर पर पहुंच जाती है. स्टेज पर दुल्हन अलग-अलग गानों की धुन पर एनर्जी से ठुमके लगाने लगती है. उसे देखकर आसपास बैठे मेहमान और दूल्हा मुस्कुराने लगते हैं. वहीं सोशल मीडिया पर इस वीडियो को अब तक 1.2 मिलियन लाइक्स मिल चुके हैं. साथ ही वीडियो पर 15.4 के  से ज्यादा कमेंट्स भी आ चुके हैं. शेयर किए गए वीडियो के अनुसार स्टेज पर डांस करने वाली दुल्हन का नाम कावी और दूल्हे का नाम शुभम है.

 
 
 
 
 
सोशल मीडिया पर आए लोगों के मिले-जुले रिएक्शन

सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद इंस्टाग्राम यूजर्स के खूब रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. कुछ लोग वीडियो में दिखाई दे रही दुल्हन के कॉन्फिडेंस की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग मजाक भी बना रहे हैं. एक यूजर वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखता है कि your confidence & energy is incredible, Go girl. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया की बहुत सुंदर डांस, लड़की बड़ी प्यारी है भले ही थोड़ी मोटी है. इसके अलावा वीडियो पर कुछ यूजर्स मजेदार कमेंट करते हुए भी नजर आए. जिसमें एक यूजर ने दूल्हे को देखकर लिखा कि क्या मजबूरी रही होगी भाई. वहीं एक यूजर लिखता है कि दहेज और फॉर्च्यूनर के लिए भाई ने जिंदगी त्याग दी. एक और यूजर लिखता है कि Arrange marriage is scary. इसके अलावा एक यूजर ने तो दूल्हा-दुल्हन की जोड़ी को मोटू-पतलू की जोड़ी तक कह दिया. हालांकि ट्रोलिंग के बीच कई सोशल मीडिया पर कई लोग दुल्हन के कॉन्फिडेंस और एनर्जी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 06 Nov 2025 06:00 PM (IST)
Trending News Trending Video VIRAL VIDEO Fat Bride Dance
