राजस्थान का पुष्कर मेला हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता है. रंग-बिरंगे कपड़े, लोक संगीत, मिट्टी की खुशबू और ऊंटों की कतारें. यह मेला भारत की संस्कृति की झलक दिखाता है. यहां देश-विदेश से टूरिस्ट आते हैं जो भारतीय परंपरा और देहाती रंग-ढंग का मजा लेना चाहते हैं.

इसी बीच सोशल मीडिया पर इस बार पुष्कर मेले का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो जितना चौंकाने वाला है, उतना ही मजेदार भी, वीडियो में एक विदेशी कपल ऊंट की सवारी करने पहुंचता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में ऐसा हादसा हो जाता है कि देखने वाले भी दंग रह जाते हैं.

वीडियो में क्या हुआ?

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि विदेशी जोड़ा ऊंट पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है.शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है, ऊंट भी शांति से खड़ा रहता है. दोनों ऊंट पर बैठते हैं, लेकिन तभी ऊंट अचानक उछलने लगता है और अपना संतुलन खो देता है. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ऊंट जोर से हिलता है और दोनों सवार नीचे गिर जाते हैं.गिरने का अंदाज ऐसा था जैसे किसी ने एकदम झूले से नीचे धक्का दे दिया हो. वहां मौजूद लोग पहले तो डर गए. वहीं गिरने के बाद महिला काफी देर तक उठ नहीं पाती, क्योंकि ऊंट से गिरना कोई मामूली बात नहीं, यह लगभग एक मंजिला इमारत की ऊंचाई से गिरने जैसा होता है. आसपास मौजूद लोग तुरंत भागकर उनकी मदद करते हैं.

राजस्थान के पुष्कर मेले में एक कपल ऊंट पर बैठा वैसे ही उन्हें ऊंट ने नीचे गिरा दिया।



मोहतरमा तो बहुत देर तक उठ भी नहीं पाईं, ऊंट से नीचे गिरना मतलब 1 मंजिला मकान की छत से गिरना है😃😂



pic.twitter.com/umFhij3W57 — Jaiky Yadav (@JaikyYadav16) November 5, 2025

लोगों के रिएक्शन, सोशल मीडिया पर हंसी का माहौल

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने जमकर मजेदार कमेंट्स किए. किसी ने लिखा ऊंट ने कहा, पहले बैलेंस सीख लो फिर बैठो. तो किसी ने मजाक में लिखा राजस्थान का ऊंट भी अब विदेशी मेहमानों को झूला झुलाने लगा है. कई लोगों ने यह भी कहा कि ऊंट की सवारी देखने में जितनी आसान लगती है, असल में उतनी नहीं होती, अगर सवार का बैलेंस बिगड़ जाए तो नीचे गिरना तय है. वहीं किसी ने लिखा ऊंट से गिरना आसान नहीं, हिम्मत चाहिए भाई तो किसी ने मजाक में कहा लगता है अगली बार ये कपल सिर्फ फोटो खिंचवाएगा, सवारी नहीं करेगा. कई यूजर्स ने सलाह भी दी कि ऊंट की सवारी करते समय थोड़ा सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऊंट की ऊंचाई ज्यादा होती है और एक झटका भी खतरनाक हो सकता है.

