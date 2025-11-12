Video: घिनौनी करतूत! पहले बर्गर में थूका, फिर किया पैक, शख्स ने चुपके से बना लिया वीडियो

Social Media Viral Video: हफ्ते के छह दिन इंसान ऑफिस के वहीं सेम रूटीन से ऊब जाता है तो वह सोचता है कि वीकेंड पर कहीं बाहर जाकर फैमिली के साथ टाइम बिताया जाए. काफी लोग होटल, रेस्टोरेंट या फिर फास्ट फूड जॉइंट में जाना पसंद करते हैं, लेकिन सोचिए अगर वहां जाकर आपको ऐसा खाना दिया जाए, जिसे आपने खाने की कल्पना भी नहीं की होगी? हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट के कर्मचारी को ग्राहकों के खाने में थूकते हुए पाया गया.

बर्गर में थूका, फिर पैक कर दिया

हालांकि, ये घटना कहां कि है इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. वीडियो में देखा गया है कि फास्ट फूड रेस्टोरेंट का एक कर्मचारी ग्राहक के लिए बर्गर बना रहा है. वीडियो में देख सकते हैं कि कर्मचारी बर्गर बन्स, पैटी और अन्य चीजों को ट्रे में रखता है और बर्गर बनाने लगता है और जैसे ही बर्गर को वह पूरा बना लेता है.

If you don’t like your job, don’t act like this, bro. pic.twitter.com/a23B3JX5St — originalsordinary (@originalso76094) November 11, 2025

कर्मचारी अपने आसपास देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा और उसके बाद वह बर्गर उठाता है और उसमें थूक देता है और फिर उस बर्गर को पैक करके रख देता है. कर्मचारी की इस हरकत को किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

कर्मचारी के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई- यूजर्स

इस हरकत के वीडियो को देखने के बाद लोग हैरान और नाराज हो गए. लोगों के तमाम रिएक्शन वीडियो पर सामने आने लगे.वीडियो में देख सकते हैं कि कर्मचारी का चेहरा साफ नजर आ रहा है.

वीडियो पर लोगों ने कहा कि इसको नौकरी से निकाल देना चाहिए तो वहीं कुछ ने कहा कि इस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. कुछ लोगों ने सवाल किया कि इस तरह की शर्मनाक हरकत करने पर कर्मचारी को क्या मिला? लोग इस वीडियो को काफी शेयर कर रहे हैं.