हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: घिनौनी करतूत! पहले बर्गर में थूका, फिर किया पैक, शख्स ने चुपके से बना लिया वीडियो

Video: घिनौनी करतूत! पहले बर्गर में थूका, फिर किया पैक, शख्स ने चुपके से बना लिया वीडियो

Viral Video: अगर आप भी बाहर का फास्ट फूड खाने के शौकीन हैं तो ये वीडियो जरूर देखें. इस वीडियो में एक फास्ट फूड जॉइंट में काम करने वाले कर्मचारी को बर्गर में थूकते हुए देखा गया. देखें वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 12 Nov 2025 07:00 PM (IST)
Preferred Sources

Social Media Viral Video: हफ्ते के छह दिन इंसान ऑफिस के वहीं सेम रूटीन से ऊब जाता है तो वह सोचता है कि वीकेंड पर कहीं बाहर जाकर फैमिली के साथ टाइम बिताया जाए. काफी लोग होटल, रेस्टोरेंट या फिर फास्ट फूड जॉइंट में जाना पसंद करते हैं, लेकिन सोचिए अगर वहां जाकर आपको ऐसा खाना दिया जाए, जिसे आपने खाने की कल्पना भी नहीं की होगी? हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट के कर्मचारी को ग्राहकों के खाने में थूकते हुए पाया गया. 

बर्गर में थूका, फिर पैक कर दिया

हालांकि, ये घटना कहां कि है इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. वीडियो में देखा गया है कि फास्ट फूड रेस्टोरेंट का एक कर्मचारी ग्राहक के लिए बर्गर बना रहा है. वीडियो में देख सकते हैं कि कर्मचारी बर्गर बन्स, पैटी और अन्य चीजों को ट्रे में रखता है और बर्गर बनाने लगता है और जैसे ही बर्गर को वह पूरा बना लेता है.

कर्मचारी अपने आसपास देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा और उसके बाद वह बर्गर उठाता है और उसमें थूक देता है और फिर उस बर्गर को पैक करके रख देता है. कर्मचारी की इस हरकत को किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

कर्मचारी के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई- यूजर्स

इस हरकत के वीडियो को देखने के बाद लोग हैरान और नाराज हो गए. लोगों के तमाम रिएक्शन वीडियो पर सामने आने लगे.वीडियो में देख सकते हैं कि कर्मचारी का चेहरा साफ नजर आ रहा है.

वीडियो पर लोगों ने कहा कि इसको नौकरी से निकाल देना चाहिए तो वहीं कुछ ने कहा कि इस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. कुछ लोगों ने सवाल किया कि इस तरह की शर्मनाक हरकत करने पर कर्मचारी को क्या मिला? लोग इस वीडियो को काफी शेयर कर रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 12 Nov 2025 07:00 PM (IST)
Tags :
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Blast: हरियाणा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, उमर की दूसरी कार बरामद, सामने आया चौंकाने वाला राज
Delhi Blast: हरियाणा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, उमर की दूसरी कार बरामद, सामने आया चौंकाने वाला राज
बिहार
Bihar Experts Exit Poll: तेजस्वी या नीतीश... कौन बनाएगा सरकार? ये सीटें तय करेंगी सत्ता का समीकरण!
तेजस्वी या नीतीश... कौन बनाएगा सरकार? ये सीटें तय करेंगी सत्ता का समीकरण!
इंडिया
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: LNJP अस्पताल पहुंचे PM Modi, दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से की मुलाकात
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद बड़ा एक्शन, जम्मू-कश्मीर में 200 जगहों पर छापेमारी
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में शामिल डॉक्टरों की टेरर फाइल में कितने पन्ने बाकी? | Breaking
बॉडी की आंखों में आसू... सनी देओल की खामोशी
Delhi Blast: दिल्ली धमाके में जांच एजेंसियों का एक्शन जारी,कश्मीर में एक और डॉक्टर हिरासत में-सूत्र
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Blast: हरियाणा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, उमर की दूसरी कार बरामद, सामने आया चौंकाने वाला राज
Delhi Blast: हरियाणा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, उमर की दूसरी कार बरामद, सामने आया चौंकाने वाला राज
बिहार
Bihar Experts Exit Poll: तेजस्वी या नीतीश... कौन बनाएगा सरकार? ये सीटें तय करेंगी सत्ता का समीकरण!
तेजस्वी या नीतीश... कौन बनाएगा सरकार? ये सीटें तय करेंगी सत्ता का समीकरण!
इंडिया
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
टेलीविजन
पति विवेक दहिया संग दिव्यांका त्रिपाठी लेट नाइट मस्ती, चीन में यूं कर रहीं एंजॉय
पति विवेक दहिया संग दिव्यांका त्रिपाठी लेट नाइट मस्ती, चीन में यूं कर रहीं एंजॉय
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
चार्जर बार-बार खराब हो रहा है? जान लें कहां हो रही है गलती
चार्जर बार-बार खराब हो रहा है? जान लें कहां हो रही है गलती
शिक्षा
किस देश की है सबसे ज्यादा मजबूत करेंसी? यहां नौकरी कर ली तो भारत लौटने पर हो जाएगी मौज
किस देश की है सबसे ज्यादा मजबूत करेंसी? यहां नौकरी कर ली तो भारत लौटने पर हो जाएगी मौज
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget