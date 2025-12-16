सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और अपनी हंसी भी नहीं रोक पा रहे हैं. दरअसल, वीडियो बांग्लादेश की किसी यूनिवर्सिटी का बताया जा रहा है जहां अचानक एस्केलेटर चलते चलते पहले टॉप गियर में आ गया जिसके बाद उस पर चढ़े स्टूडेंट्स की हालत खराब हो गई. वीडियो देखने के बाद आपके मुंह से भी यही निकलेगा कि भाई ये क्या बवाल है?

बुलेट की रफ्तार से दौड़ने लगा एस्केलेटर

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक बिल्डिंग में एस्केलेटर पर खड़े हैं तभी एस्केलेटर की रफ्तार अचानक बढ़ जाती है. जैसे ही रफ्तार बढ़ती है उस पर चढ़े लोग अचानक हैरान रह जाते हैं और उतरने की जद्दोजहद करने लगते हैं. कुछ लोग तो अनबैलेंस होकर गिरते गिरते बचते हैं और कुछ लड़कियां उतरते हुए झटका खाती है जिन्हें नीचे खड़े लोग संभालते हैं.

Normal day in Bangladesh: At a university in Dhaka, Bangladesh escalators began operating in top gear.

pic.twitter.com/x9Lch3VodF — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) December 16, 2025

कॉलेज में मची अफरा तफरी

एस्केलेटर को लेकर हुई हैरान कर देने वाली ये घटना बांग्लादेश की राजधानी ढाका की बताई जा रही है. यहां एक यूनिवर्सिटी के एस्केलेटर में खराबी आने के बाद वो अनियंत्रित होकर चलने लगा जिसके बाद यूनिवर्सिटी में लोगों में अफरा तफरी मच गई. कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद एस्केलेटर को ठीक कर दिया गया और हालात सामान्य हो गए. वीडियो वायरल होने के बाद अब यूजर्स इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, नया डर अनलॉक हुआ

वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई नया डर अनलॉक हो गया है. एक और यूजर ने लिखा...ये तो स्वर्ग जाने का रास्ता है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...धीरे चलती है तो शिकायत, तेज चलती है तो शिकायत.

