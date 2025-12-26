ट्रंप ने जिस तानाशाह को बताया था फ्रेंड, उसने कर दिया बड़ा ऐलान, अमेरिका की बढ़ा दी टेंशन!
Kim Jong Un: उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने देश के प्रमुख हथियार निर्माण इकाइयों के दौरे के दौरान बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हथियार कारखानों को उत्पादन तेज करने का निर्देश दिया है.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को अपना दोस्त कहा था, अब उसने अमेरिका की टेंशन को बढ़ा दिया है. दरअसल, उत्तर कोरिया 2026 में अपनी मिसाइल और गोला-बारूद उत्पादन क्षमता में बड़े पैमाने पर वृद्धि करने जा रहा है. उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने इस बात का संकेत दिया है कि देश अगले पांच सालों में मिसाइलों के विकसित करने की प्रक्रिया को जारी रखेगा. उन्होंने बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हथियार कारखानों को उत्पादन तेज करने का निर्देश दिया है.
उत्तर कोरिया के सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA की रिपोर्ट के मुताबिक, किम जोंग उन ने शुक्रवार (26 दिसंबर, 2025) को 2025 की आखिरी तिमाही में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रमुख हथियार निर्माण इकाइयों के दौरे के दौरान यह बात कही. उन्होंने कहा कि मिसाइल और गोला-बारूद उत्पादन क्षेत्र सैन्य प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.
उन्होंने उत्पादन केंद्रों को देश की मिसाइल और तोपखाना बलों के अभियानों की संभावित जरूरतों को पूरा करने का आदेश दिया. किम ने कहा कि सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए कुल उत्पादन क्षमता में और बढ़ोतरी करना जरूरी है और इसी के तहत नए गोला-बारूद कारखानों के निर्माण के निर्देश भी दिए गए हैं.
किम ने मसौदे के दस्तावेजों को दी मंजूरी
रिपोर्ट के मुताबिक, किम जोंग उन ने देश के प्रमुख हथियार निर्माण उद्यमों के आधुनिकीकरण से जुड़े मसौदे के दस्तावेजों को मंजूरी दी है, जिन्हें साल 2026 की शुरुआत में होने वाले एक महत्वपूर्ण पार्टी कांग्रेस में पेश किया जाएगा. इस कांग्रेस में उत्तर कोरिया के अगले पांच सालों के विकास की योजना तय की जाएगी.
यह रिपोर्ट उस जानकारी के सामने आने के एक दिन बाद आई, जिसमें बताया गया था कि किम जोंग उन ने अपनी बेटी, जिसे संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है, के साथ 8,700 टन के परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पनडुब्बी के निर्माण की निगरानी की थी. इसके अलावा, लंबी दूरी तक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के परीक्षण प्रक्षेपण की भी जानकारी दी गई थी.
