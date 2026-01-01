हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने खोली रजत बेदी की किस्मत, 'डॉन 3' में इस एक्टर को कर सकते हैं रिप्लेस!

Rajat Bedi To Cast In Don 3: द बैड्स ऑफ बॉलीवुड फेम एक्टर रजत बेदी डॉन 3 का हिस्सा बन सकते हैं. एक्टर फरहान अख्तर की मोस्ट अवेटेड फ्रेंचाइजी में विक्रांत मैसी को रिप्लेस कर सकते हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 01 Jan 2026 08:00 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के पॉपुलर विलेन रजत बेदी ने साल 2025 में दमदार वापसी की है. आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से एक्टर ने दमदार कमबैक किया और छा गए. अब खबरें हैं कि रजत के हाथ एक और बड़ा प्रोजेक्ट लगने वाला है. कहा जा रहा है कि एक्टर फरहान अख्तर की मोस्ट अवेटेड फ्रेंचाइजी 'डॉन 3' का हिस्सा बन सकते हैं.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 'डॉन 3' में रजत बेदी एक्टर विक्रांत मैसी को रिप्लेस कर सकते हैं. रिपोर्ट में सूत्र के बवाले से लिखा है- 'फरहान रजत बेदी को उस अहम भूमिका के लिए लेने के बारे में सोच रहे हैं जिसके लिए मूल रूप से विक्रांत को चुना गया था. एक्टर और फिल्ममेकर ने इस बारे में औपचारिक बातचीत कर ली है और दोनों जनवरी के मिड में मुंबई के खार स्थित अपने ऑफिस में मिलने का प्लान बना रहे हैं.'

विक्रांत मैसी ने इस वजह से छोड़ी थी 'डॉन 3'
इससे पहले बॉलीवुड हंगामा ने बताया था कि विक्रांत मैसी ने ट्रांसफॉर्मेशन और किरदार की गहराई को देखते हुए 'डॉन 3' छोड़ दी थी. ऐसे में मेकर्स आदित्य रॉय कपूर और विजय देवरकोंडा को उनकी जगह कास्ट करने के बारे में सोच रहे थे. हालांकि अब इस रोल के लिए रजत बेदी का नाम सामने आ रहा है. लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है. 

रणवीर सिंह ने भी 'डॉन 3' से खींचा हाथ
बता दें कि फरहान अख्तर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'डॉन 3' में रणवीर सिंह लीड रोल में नजर आने वाले थे. लेकिन अब एक्टर ने भी इस फिल्म से हाथ खींच लिया है और मेकर्स अब नए एक्टर की तलाश कर रहे हैं. पिंकविला ने सूत्रों के हवाले से लिखा था- 'धुरंधर की अपार सफलता के बाद, रणवीर को ये बिल्कुल साफ है कि वो आगे किस तरह की फिल्में करना चाहते हैं. वो संजय लीला भंसाली, लोकेश कनगराज और एटली जैसे फिल्म मेकर्स के साथ काम करना चाहते हैं.'
About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 01 Jan 2026 07:44 PM (IST)
Vikrant Massey Rajat Bedi DON 3 The Bads Of Bollywood
