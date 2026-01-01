'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने खोली रजत बेदी की किस्मत, 'डॉन 3' में इस एक्टर को कर सकते हैं रिप्लेस!

बॉलीवुड के पॉपुलर विलेन रजत बेदी ने साल 2025 में दमदार वापसी की है. आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से एक्टर ने दमदार कमबैक किया और छा गए. अब खबरें हैं कि रजत के हाथ एक और बड़ा प्रोजेक्ट लगने वाला है. कहा जा रहा है कि एक्टर फरहान अख्तर की मोस्ट अवेटेड फ्रेंचाइजी 'डॉन 3' का हिस्सा बन सकते हैं.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 'डॉन 3' में रजत बेदी एक्टर विक्रांत मैसी को रिप्लेस कर सकते हैं. रिपोर्ट में सूत्र के बवाले से लिखा है- 'फरहान रजत बेदी को उस अहम भूमिका के लिए लेने के बारे में सोच रहे हैं जिसके लिए मूल रूप से विक्रांत को चुना गया था. एक्टर और फिल्ममेकर ने इस बारे में औपचारिक बातचीत कर ली है और दोनों जनवरी के मिड में मुंबई के खार स्थित अपने ऑफिस में मिलने का प्लान बना रहे हैं.'

विक्रांत मैसी ने इस वजह से छोड़ी थी 'डॉन 3'

इससे पहले बॉलीवुड हंगामा ने बताया था कि विक्रांत मैसी ने ट्रांसफॉर्मेशन और किरदार की गहराई को देखते हुए 'डॉन 3' छोड़ दी थी. ऐसे में मेकर्स आदित्य रॉय कपूर और विजय देवरकोंडा को उनकी जगह कास्ट करने के बारे में सोच रहे थे. हालांकि अब इस रोल के लिए रजत बेदी का नाम सामने आ रहा है. लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है.

रणवीर सिंह ने भी 'डॉन 3' से खींचा हाथ

बता दें कि फरहान अख्तर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'डॉन 3' में रणवीर सिंह लीड रोल में नजर आने वाले थे. लेकिन अब एक्टर ने भी इस फिल्म से हाथ खींच लिया है और मेकर्स अब नए एक्टर की तलाश कर रहे हैं. पिंकविला ने सूत्रों के हवाले से लिखा था- 'धुरंधर की अपार सफलता के बाद, रणवीर को ये बिल्कुल साफ है कि वो आगे किस तरह की फिल्में करना चाहते हैं. वो संजय लीला भंसाली, लोकेश कनगराज और एटली जैसे फिल्म मेकर्स के साथ काम करना चाहते हैं.'