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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगRohini Court Lawyer and Judge Dispute viral video: नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा... रोहिणी कोर्ट में वकील और जज के बीच तू-तू-मैं-मैं, वीडियो वायरल

Rohini Court Lawyer and Judge Dispute viral video: नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा... रोहिणी कोर्ट में वकील और जज के बीच तू-तू-मैं-मैं, वीडियो वायरल

Rohini Court Lawyer and Judge Dispute viral video :सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो ने न्यायपालिका की गरिमा और कोर्टरूम अनुशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 17 May 2026 01:01 PM (IST)
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Rohini Court Lawyer and Judge Dispute viral video : दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में जज और वकीलों के बीच झगड़ा का मामला सामने आया है. अदालत की कोर्ट नंबर 212 में अतिरिक्त जिला जज (ADJ) श्री राकेश सिंह और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के बीच सुनवाई के दौरान तीखी बहस देखने को मिली, यह बहस इतनी गंभीर हो गई कि कथित रूप से गाली-गलौच और आपसी बदतमीजी तक की स्थिति बन गई. सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो ने न्यायपालिका की गरिमा और कोर्टरूम अनुशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. यह मामला एक वकील और जज के बीच विवाद से जुड़ा हुआ है. 

क्या है पूरा मामला

बताया जा रहा है कि यह विवाद सुनवाई के दौरान किसी मुद्दे पर बहस के बीच शुरू हुआ. वीडियो में देखा जा सकता है कि कोर्ट में सभी वकील खड़े हैं. वहीं एक जज और  वकील के बीच तेज आवाज में बहस हो रही है. जज और वकील दोनों एक-दूसरे पर चिल्ला रहे हैं. वकील ने कथित रूप से जज को नशेड़ी तक कह दिया. बहस इतनी बढ़ गई कि कोर्ट कर्मियों को बीच-बचाव करना पड़ा. वहीं इसको लेकर वायरल वीडियो में कैप्शन में लिखा है कि वकील न्याय व्यवस्था के जरूरी स्तंभ हैं. न्यायालय की गरिमा तभी बनी रह सकती है जब बार और बेंच के बीच सम्मान और संवेदनशीलता बनी रहे. अगर जज और वकील के बीच विवाद कोर्ट रूम में बढ़ता है, तो इसका असर न्याय की निष्पक्ष छवि पर पड़ता है. लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी पद जवाबदेही और शिष्टाचार से परे नहीं हो सकता है. 

क्या है वायरल वीडियो में 

वीडियो में यह देखा जा सकता है कि जज कह रहे हैं, क्या बात है, वहीं वकील गुस्से में जवाब देते हैं, ये सही तरीका नहीं है. जज जवाब देते हैं, मैं नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, कंप्लेंट रद्द हो जाए. इसके बाद वकील कहते हैं, आप कोर्ट में शराब पीकर बैठते हो और धमकियां देते हो. जज जवाब देते हैं कि इल्जाम मत लगाओ. वकील कहते हैं, मैं आज ही हाई कोर्ट को ये भेज दूंगा. वीडियो में दोनों के बीच लगातार झगड़ा चलता रहता है और कोर्ट रूम में मौजूद अन्य वकील और कर्मचारी चुपचाप इसे सुनते रहते हैं. 

 
 
 
 
 
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सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन

इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग सोशल मीडिया पर अपने रिएक्शन दे रहे हैं. इस वीडियो पर किसी ने कमेंट किया कि अब इनका फैसला कौन करेगा, वहीं एक यूजर ने लिखा जब कोर्ट ही झगड़े का घर बन जाएगा तो न्याय के लिए आदमी कहां जाएगा. वहीं अन्य यूजर ने कमेंट किया, वकील एकता जिंदाबाद. कई लोगों ने कहा कि ऐसे जजों को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि भारत के कोर्ट रूम में अब कॉमेडी शो जैसा माहौल बन गया है. 

बार एसोसिएशन का बयान 

दिल्ली की सभी जिला न्यायालय बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति ने आपात बैठक बुलाई और पूरे मामले पर कड़ा विरोध दर्ज किया. समिति ने बयान जारी करते हुए कहा कि जज का यह व्यवहार न्यायिक गरिमा के अनुरूप नहीं था. समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर तत्काल और कड़ी कार्रवाई की मांग की. उनका कहना था कि कोर्ट में वकीलों के साथ अनुचित व्यवहार से न्याय व्यवस्था की छवि पर गंभीर प्रभाव पड़ता है. 

यह भी पढ़ें - Video: टॉयलेट फ्लश किया और बाहर आ गया सांप! छुट्टियां मनाने गए दोस्तों की हालत हुई खराब, वीडियो वायरल

Published at : 17 May 2026 01:01 PM (IST)
Tags :
Rohini Court Social Media Rohini Court Judge Lawyer Dispute Rohini Court Judge Lawyer Dispute Viral Video
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