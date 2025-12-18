गर्लफ्रेंड के प्यार में भिखारी बन गया अच्छा खासा इंजीनियर, भावुक कर देगा वीडियो

दिल है तुम्हारा फिल्म का फेमस गाना तो आपने सुना होगा..." ओ साहिबा" इस गाने की एक एक लाइन इस वक्त बेंगलुरु की सड़कों पर भीख मांग रहे शख्स पर फिट बैठती है. जी हां, एक मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर की नौकरी करने वाला इंजीनियर कैसे भिखारी बन गया जब आप जानेंगे तो आप भी थर्रा उठेंगे. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में सड़क पर एक भिखारी ने अपनी आपबीती सुनाई है जिसे जानकर आपकी भी आंखों से आंसू आ जाएंगे. शख्स विदेश से पढ़ाई करके आज बेंगलुरु की सड़कों पर भीख मांग रहा है, वजह है बिछड़ा हुआ प्यार. आइए आपको बताते हैं.

बेंगलुरु की सड़कों पर भीख मांगता दिखा इंजीनियर

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने सभी को भावुक कर दिया है. बेंगलुरु की सड़कों पर भीख मांगने वाला एक भिखारी आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर तेज तर्रार अंग्रेजी में लोगों से चर्चा कर रहा है. शख्स का कहना है कि वह एक वक्त पर MNC में प्रोडक्ट इंजीनियर था लेकिन वक्त की मार ने उसे भिखारी बना दिया. जब एक शख्स ने इसे देखा तो उसे जानने की जिज्ञासा पैदा हुई, लेकिन शायद इस कैमरामैन को भी याद नहीं था कि उसे क्या सुनने को मिलने वाला है. शख्स ने जो कहा वो आपको भी इमोशनल कर देगा.

View this post on Instagram A post shared by Sharath Giri (@sharath_yuvaraja_official)

जर्मनी से की है पढ़ाई, बेंगलुरु में मांगता है भीख

इस इंजीनियर की जिंदगी तब बदली जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड और अपने पेरेंट्स को खो दिया. इस गम से बाहर आने के लिए उसने वही किया जो हर शख्स करता है. इस शख्स ने शराब का सहारा लेकर खुद को गम से बाहर लाने की कोशिश की. रफ्ता रफ्ता उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो नशे की हालत में सड़कों पर भटकने लगा. वीडियो बेंगलुरु के जयनगर इलाके का है. भीख मांगकर गुजारा कर रहा शख्स जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से एमएस की पढ़ाई कर चुका है.

यूजर्स हुए इमोशनल

वीडियो को sharath_yuvaraja_official नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक 5 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...कोई है जो इस शख्स की मदद कर पाए. एक और यूजर ने लिखा...ऐसा गम ऊपरवाला किसी को न दे. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...रील बनाने से अच्छा है कि आप इस शख्स की मदद कीजिए.

