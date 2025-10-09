खाली गली देख लड़के ने गर्लफ्रेंड के साथ की ऐसी हरकत, वीडियो देख शरमा जाएंगे आप

BF GF Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों तरह-तरह के वीडियो वायरल होते दिखाई दे जाते हैं. इन वीडियो में अक्सर लोग कभी हंसी-मजाक करते दिखते हैं. तो कई बार कुछ लोग ऐसी हरकतें भी कर बैठते हैं. जिन्हें देखकर लोग बुरी तरह हैरान रह जाते हैं.

हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है. जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया है. इस वीडियो में एक लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड सुनसान गली में कुछ ऐसा करते नजर आए कि वीडियो देखने वाले भी शर्मिंदा हो गए. सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

गली में लड़के ने गर्लफ्रेंड के साथ किया यह काम

वक्त बदल चुका है आजकल प्रेमी जोड़े वफा से ज्यादा जगह ढूंढते हैं जहां उन्हें कोई देख न ले. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर आप भी यही कहेंगे. वायरल हो रहे वीडियो में एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सुनसान गली में नजर आता है. पहले वह चारों तरफ देखकर यह सुनिश्चित करता है कि आस-पास कोई नहीं है.

जैसे ही उसे भरोसा हो जाता है कि गली पूरी तरह खाली है. वह अपनी गर्लफ्रेंड के पास लौटता है और ऐसी हरकत करता है जिसे देखकर कोई भी शर्मा जाए. लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि यह पूरा सीन पास के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है. यही फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

Acha hua kisi ne dekha nhi 😂💀 pic.twitter.com/bXpXOVPJ8M — Aditi  (@Aditeaaa_) October 8, 2025

लोग कर रहे हैं मजेदार कमेंट

वायरल हो रहे इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म एक्स पर @Aditeaaa_ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो को अब तक 1 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इसके कैप्शन में लिखा है ' अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं' वीडियो पर बहुत से लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है ' अब तो सबने देख लिया.' एक और यूजर ने कमेंट किया है 'लड़का लड़की के माँ बाप, भाई, बहन, चचेरे भाई, चाचा चाची, पड़ोसी, किराने वाला, सब्जी वाला, सब ने भी देख लिया होगा.' एक और यूजर ने लिखा है 'कोई देखे ना देखे कैमरा सब देखता है.'

