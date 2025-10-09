Video: आप भी रहें सावधान! बाइक के साइलेंसर में घुसता दिखा सांप, घटना का वीडियो वायरल
Viral Video: सोशल मीडिया पर चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है. यहां एक सांप बाइक के साइलेंसर में घुस गया. आधा शरीर बाहर लटकते हुए सांप धीरे-धीरे अंदर चला गया. देखें वायरल वीडियो.
Video: सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे एक बाइक खड़ी है, लेकिन बाइक के साइलेंसर के बाहर सांप का आधा शरीर लटक रहा है, और वह धीरे-धीरे साइलेंसर के अंदर घुसता जा रहा है. यह नजारा देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए.
राइडर ने सांप को साइलेंसर से जाते देखा
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाइक के पास ही एक व्यक्ति खड़ा है जो पूरे वाकये को मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा है. जैसे ही सांप साइलेंसर के अंदर पूरी तरह घुसने लगता है, वहां खड़े लोग कुछ पल के लिए सन्न रह जाते हैं. सांप का यह व्यवहार बहुत ही अनोखा और खतरनाक नजर आता है, क्योंकि बाइक का साइलेंसर गर्म होता है और इसे देखकर ऐसा लगता है कि सांप को चोट लग सकती थी.
बरसात के मौसम में हमेशा अपनी बाइक और अपने जूते— Iqbalkhan (@Iqbalkhan_737) October 7, 2025
धियान -से पहनना चाहिए वरना सावधानी हटी दृघटना
घटी -इतना बड़ा सांप बाइक तक कैसे पहुंचा ।। pic.twitter.com/8Pkr6Lkccm
कुछ ही सेकंड में सांप साइलेंसर के अंदर पूरी तरह समा जाता है, और अब केवल उसकी पूंछ बाहर लटकती नजर आती है. बाइक राइडर ने समय रहते इसे देख लिया और तुरंत वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया. इससे यह नजारा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोग इस वीडियो को देखकर चौंक गए और कई ने अपनी प्रतिक्रियाएं दीं.
सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल
कई लोग वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं कि यह सांप शायद खाने की तलाश में बाइक में घुसा था. वहीं कुछ लोग मजाक में कह रहे हैं कि सांप भी बाइक के साइलेंसर में आराम ढूंढ रहा था. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी है और यह वायरल होकर लाखों लोगों तक पहुंच चुका है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL