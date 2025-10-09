Video: बुलेट पर सवार छोरियों ने मौत के कुएं में घुमा दी बाइक, देखते रह गए लोग, किए स्टंट, वीडियो वायरल
Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दो लड़कियां मौत के कुएं में बुलेट चलाते हुए खतरनाक स्टंट करती दिख रही हैं. दोनों लड़कियों ने संतुलन और हिम्मत का प्रदर्शन किया, जिसे देखकर लोग दंग रह गए.
Well Of Death: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक रोमांचक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दो देसी लड़कियां मौत के कुएं में शानदार करतब दिखाती नजर आ रही हैं. यह वीडियो देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे खतरनाक स्टंट पुरुष कलाकार करते हैं, लेकिन इन दोनों बहादुर लड़कियों ने साबित कर दिया कि हिम्मत और हुनर में कोई कमी नहीं.
बुलेट पर खतरनाक स्टंट करती दिखी लड़कियां
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बड़े गोलाकार कुएं के अंदर दोनों लड़कियां अपनी बुलेट मोटरसाइकिल स्टार्ट करती हैं. जैसे ही इंजन की आवाज गूंजती है, दर्शकों में उत्साह की लहर दौड़ जाती है. कुछ ही पलों में दोनों बुलेट लेकर दीवारों पर चढ़ जाती हैं और तेजी से गोल-गोल घूमने लगती हैं. उनकी चाल इतनी सटीक और संतुलित होती है कि देखने वाले सांसें रोक लेते हैं.
इन जांबाज लड़कियों के बारे में क्या कहना कहोगे ? pic.twitter.com/DntOYGHXIr— The Gandhian (@The_Gandhian0) October 7, 2025
मौत का कुआं, जिसे मेले और सर्कस में लगाया जाता है, दरअसल एक बेहद जोखिम भरा स्टंट शो होता है. इसमें बाइक कलाकार दीवारों पर चलाते हुए गोल घेरा बनाते हैं. थोड़ा-सा असंतुलन जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए इसे मौत का कुआं कहा जाता है.
सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल
लड़कियों का यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हजारों बार शेयर किया जा चुका है. लोग उनकी हिम्मत और आत्मविश्वास की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूज़र्स ने लिखा, ये हैं असली भारत की शेरनियां. वहीं कुछ ने कहा कि इन दोनों ने स्टंट की दुनिया में नया इतिहास रच दिया है.
वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि स्टंट के दौरान दोनों लड़कियां पूरी सुरक्षा के साथ हेलमेट और दस्ताने पहने हुए हैं. उनकी समझदारी और संतुलन देखकर दर्शक तालियां बजाने लगते हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL