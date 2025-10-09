Video: गर्म भिगोने में पैर डाल छोले बनाते दिखा शख्स, क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई? जानिए

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बहुत ही हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स भिगोने में छोले बना रहा है, लेकिन उसके बनाने का तरीका देखकर हर कोई दंग रह गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स ने अपने पकाने वाले बर्तन में ही अपना पैर डाल रखा है और एक हाथ से चमचे से छोले चला रहा है.

वायरल वीडियो भारत में छोले-भटूरे की किसी दुकान का लग रहा है. वीडियो में दुकानदार ने भिगोने में पैर रखा हुआ है और हाथ से चमचा चला रहा है. वीडियो में कुछ लोग उसके सामने भी खड़े हैं. सामने खड़े एक शख्स ने पत्तल में छोले भी पकड़ रखे हैं. देखिए वीडियो.

क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई?

दरअसल यह वीडियो एआई जनरेडिट है यानी इस वीडियो को एआई का इस्तेमाल करके बनाया गया है. एबीपी न्यूज़ ने अपनी पड़ताल में पाया कि इस वीडियो को एआई टूल सोरा के जरिए जनरेट किया गया है. वीडियो को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इसपर सोरा का वाटरमार्क भी है.

इतना ही नहीं, कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी बताया कि यह वीडियो ऑरिजिनल नहीं, बल्कि एआई से तैयार किया गया है. हालांकि कुछ लोग इस वायरल वीडियो को सच भी मान रहे हैं और दुकानदार पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. कई लोगों ने लिखा, ''अब बाहर से खाना मंगाना बंद करना होगा.'' वहीं, कुछ लोगों ने दुकानदार पर कार्रवाई करने की बात भी कही.

एबीपी न्यूज़ की आप से अपील

इंटरनेट पर वायरल हर वीडियो सच नहीं होता है. ऐसे में एबीपी न्यूज़ आपसे अपील करता है कि सोशल मीडिया पर वायरल हर वीडियो की पहले पड़ताल करें, फिर उसे फॉर्रवर्ड करें या उसपर प्रतिक्रिया दें. आपकी एक नासमझी से समाज में नफरत और हिंसा फैल सकती है.