क्या जहीर खान के घर में सच में है मंदिर, देखिए अंदर से कैसा दिखता है उनका आशियाना

पूर्व भारतीय क्रिकेटर Zaheer Khan और उनकी पत्नी अभिनेत्री Sagarika Ghatge का मुंबई वाला घर इन दिनों काफी चर्चा में है. Zaheer Khan और अभिनेत्री Sagarika Ghatge का मुंबई वाला घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि उनकी यादों, संस्कारों और परिवार से जुड़ी भावनाओं का एक खूबसूरत मेल है. 2025 में बेटे फतेह सिंह के जन्म के बाद, इस कपल ने अपने घर को और भी खास बना दिया. सागरिका ने अपने बचपन के शहर कोल्हापुर की झलक अपने मुंबई वाले घर में उतारने की कोशिश की है. यही वजह है कि उनका घर एकदम अलग और बहुत पर्सनल फील देता है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में घर के मंदिर को देखा जा सकता है. ऐसे में लोग एक जरूरी सवाल भी कर रहे हैं कि क्या उनके घर वाकई में मंदिर है. तो चलिए जानते हैं कि क्या जहीर खान के घर में सच में मंदिर है और अंदर से उनका आशियाना कितना खास और खूबसूरत है.





कोल्हापुर से प्रेरित घर का डिजाइन

सागरिका ने जनवरी 2026 में इंस्टाग्राम पर बताया कि उन्होंने जानबूझकर अपने मुंबई वाले घर को अपने कोल्हापुर स्थित बचपन के घर का विस्तार माना और उसी तरह डिजाइन किया. जिसमें सागौन की लकड़ी के दरवाजे, हस्तनिर्मित अलमारियां, फूलों से सजी सजावट, पूरे घर में पारंपरिक साज-सज्जा शामिल हैं. इन सब चीजों ने उनके घर को एक गर्म और यादगार अनुभव बनाया. सागरिका ने कैप्शन में लिखा मेरे लिए घर मेरे कोल्हापुर वाले घर की झलक है. जब हमने मुंबई वाले घर को सजाना शुरू किया, तो मैं उस एहसास को अपने साथ रखना चाहती थी. यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया रही है. जहीर और सागरिका ने एक ही बार में घर को सजाने के बजाय धीरे-धीरे बदलाव करने का तरीका अपनाया. अपने सफर के दौरान जुटाई गई फर्नीचर, कलाकृतियां और सजावट की वस्तुएं तभी घर में शामिल की जब वे व्यक्तिगत रूप से जरूरी लगीं.





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क्या जहीर खान के घर में सच में मंदिर है

जहीर खान और सागरिका घाटगे के घर में सच में एक सुंदर मंदिर है. सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों और उनके घर की डिटेल्स के मुताबिक, यह मंदिर उनके मुंबई वाले घर में पारिवारिक और सांस्कृतिक भावना को दर्शाता है. यह जगह सिर्फ पूजा के लिए नहीं, बल्कि घर की यादों, विरासत और घर की व्यक्तिगत सजावट का हिस्सा भी है.





अंदर से उनका आशियाना कितना खास और खूबसूरत है

घर के लिविंग एरिया में विभिन्न रंगों और टेक्सचर का सुंदर मिश्रण है. इसमें गहरा हरा मखमली सोफा, पैटर्न वाले कुशन और फारसी कालीन, सजावटी कुर्सियां शामिल है. इसके अलावा, घर में एक स्मृति दीवार भी है, जिसमें व्यक्तिगत उपलब्धियों को दिखाने वाली फ्रेमयुक्त तस्वीरें लगी हैं. घर में छोटे बच्चे और दो पालतू कुत्ते होने के कारण, कमरों का कार्यक्षमता पर ध्यान रखा गया है. घर में सागौन का चारपाई बिस्तर, फूलों वाले हेडबोर्ड, पक्षियों से संबंधित कलाकृतियां, हल्के रंग और पारदर्शी पर्दे भी हैं. इस कमरे उनके बेटे के लिए शांत और आरामदायक वातावरण देने के लिए डिजाइन किया गया है.

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