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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगयमराज का वेकेशन- जंगल में शेरों के बीच बेखौफ होकर निकले चाचा, हैरान कर रहा वीडियो

यमराज का वेकेशन- जंगल में शेरों के बीच बेखौफ होकर निकले चाचा, हैरान कर रहा वीडियो

Viral Video: दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें जंगल से एक शानदार कैमरा एंगल लिया गया है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 05 Aug 2026 02:56 PM (IST)
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शेर, वो जानवर जिसका नाम सुनने भर से लोगों का गला सूख जाता है. जंगल के बड़े बड़े शिकारी भी जिसके आगे सलाम ठोकते हैं और खौफ खाते हैं. सोचिए अगर उसी शेर के झुंड के सामने से कोई बूढ़ा और बेजान सा शख्स निकल जाए तो क्या होगा? जाहिर है सोचकर ही किसी की भी रूह कांप जाएगी, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बूढ़ा शख्स जंगल में बैठे शेर के झुंड के बीच से बेखौफ होकर ऐसे निकल रहा है मानों शेर नहीं बल्कि भीगी बिल्ली हो.

जंगल में बैठा दिखा शेरों का झुंड

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें जंगल से एक शानदार कैमरा एंगल लिया गया है. पहले तो वीडियो काफी खूबसूरत दिखाई देता है लेकिन जैसे ही कैमरा जूम करता है ये खूबसूरत नजारा डरावने नजारे में पलट जाता है. वीडियो में जैसे ही जूम होता है जंगल में शेरों का झुंड बैठा दिखाई देता है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी और डराने वाली बात तो कुछ और है, इस नजारे को देखकर आपकी भी रूह कांप उठेगी और आप अपनी जगह से खड़े होकर चीख पड़ेंगे.

उसी झुंड से बेखौफ होकर निकला चाचा

वीडियो जैसे जूम होता है वैसे ही शेरों के झुंड के बीच से एक बूढ़ा शख्स बेखौफ होकर गुजरता दिखाई देता है. शेर भी उस शख्स का कुछ नहीं बिगाड़ते मानों रोज का आना जाना हो और शेर इसके आदी हो चुके हों. बूढ़े शख्स का ये बेखौफ अंदाज असली है या एआई इस पर तो इंटरनेट पर बहस चल रही है, लेकिन अगर वीडियो असली है तो ये वाकई चौंकाने वाला और रिसर्च करने वाला विषय है.

कितना खतरनाक होता है एशियाई शेर

आपको बता दें कि एशियाई शेर दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक होते हैं. 3-4 इंच लंबे नुकीले दांत और 6 इंच के धारदार नाखुन जब किसी को लगते हैं तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है. इतना ही नहीं, शेर के पंजे में इतनी ताकत होती है कि वो एक पंजा मारकर इंसान के सिर की हड्डी को चकनाचूर कर सकता है. ऐसे में बूढ़े शख्स का ये वीडियो सामने आना लोगों को काफी हैरान कर रहा है.

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यूजर्स बोले, चाचा का जलवा है

वीडियो को Roshan Garad नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...लगता है यमराज छु्ट्टी पर है. एक और यूजर ने लिखा...चाचा का यमराज के साथ उठना बैठना है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...चाचा ने मौज कर दी. शेर नहीं बिल्लियां लग रही हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 05 Aug 2026 02:56 PM (IST)
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