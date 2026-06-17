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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकैसे बुक होगा तत्काल टिकट? TTE ने बताया बुकिंग का आसान तरीका- वीडियो देख बन जाएगा काम

कैसे बुक होगा तत्काल टिकट? TTE ने बताया बुकिंग का आसान तरीका- वीडियो देख बन जाएगा काम

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में रेलवे के एक टीटीई ने बताया कि टिकट बुक करने से पहले कई यूजर्स 5 से 10 मिनट पहले ही साइट को लॉग इन कर बैठ जाते हैं.

Reported By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 17 Jun 2026 11:51 AM (IST)
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कई बार सफर इतना जरूरी हो जाता है कि आपको तत्काल टिकट तक लेने की नौबत आ जाती है. जब ट्रेन की सभी सामान्य सीटें फुल हो जाती है तो रेलवे तत्काल के जरिए बुकिंग लेता है. लेकिन कई बार ट्रैफिक इतना भारी होता है कि जरूरतमंद लोग भी तत्काल से टिकट बुक नहीं कर पाते और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में रेलवे के एक टीटीई ने ट्रेन का तत्काल टिकट बुक करने के कुछ आसान टिप्स बताए हैं जिन्हें फॉलो करके आप तत्काल टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं.

टीटीई ने बताया तत्काल टिकट बुक करने का आसान तरीका

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में रेलवे के एक टीटीई ने बताया कि टिकट बुक करने से पहले कई यूजर्स 5 से 10 मिनट पहले ही साइट को लॉग इन कर बैठ जाते हैं जो कि टिकट बुक ना होने का सबसे बड़ा कारण बनता है. क्योंकि 5 से 10 मिनट पहले लॉग इन करने से आप ऐन वक्त पर लॉग आउट कर जाते हैं और आपका टिकट रह जाता है. इसलिए बुकिंग करने से केवल 2 से 3 मिनट पहले ही लॉगइन करना चाहिए.

 
 
 
 
 
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इन बातों का जरूर रखें ख्याल

टीटीई ने बताया कि टिकट बुक करने से पहले अपनी मास्टर लिस्ट तैयार रखें, जिसमें यात्रियों की सारी जानकारी पहले से मौजूद हो और उसे सेव करके रख लें. ताकि टिकट बुक करते वक्त जानकारी भरने में वक्त बर्बाद ना हो. जैसे ही तत्काल खुलता है आप सेव जानकारी पर तुरंत क्लिक कर दें जिससे आपके लाइन में बने रहने के चांस काफी हद तक बढ़ जाएंगे और आपको टिकट मिल जाएगा.

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पेमेंट कैसे करें? अगर फिर भी आए वेटिंग तो क्या करें

रेलवे टीटीई ने बताया कि आप पेमेंट करने के लिए हमेशा रेलवे वॉलेट को ही प्राथमिकता दें. हालांकि यूपीआई वगैरह दूसरे ऑप्शन से भी पेमेंट तेज और आसानी से हो जाता है लेकिन रेलवे वॉलेट में टिकट जितना बैलेंस होने से ये ज्यादा फायदा आपको पहुंचा सकता है. टीटीई ने कहा कि अगर फिर भी वेटिंग आए तो आपके पास अगले दिन का इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता. लेकिन अगर इमरजेंसी है तो आप टीटीई से बात करके ट्रेन में फाइन कटवा कर सफर कर सकते हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 17 Jun 2026 11:51 AM (IST)
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