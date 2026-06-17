कैसे बुक होगा तत्काल टिकट? TTE ने बताया बुकिंग का आसान तरीका- वीडियो देख बन जाएगा काम
दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में रेलवे के एक टीटीई ने बताया कि टिकट बुक करने से पहले कई यूजर्स 5 से 10 मिनट पहले ही साइट को लॉग इन कर बैठ जाते हैं.
कई बार सफर इतना जरूरी हो जाता है कि आपको तत्काल टिकट तक लेने की नौबत आ जाती है. जब ट्रेन की सभी सामान्य सीटें फुल हो जाती है तो रेलवे तत्काल के जरिए बुकिंग लेता है. लेकिन कई बार ट्रैफिक इतना भारी होता है कि जरूरतमंद लोग भी तत्काल से टिकट बुक नहीं कर पाते और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में रेलवे के एक टीटीई ने ट्रेन का तत्काल टिकट बुक करने के कुछ आसान टिप्स बताए हैं जिन्हें फॉलो करके आप तत्काल टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं.
टीटीई ने बताया तत्काल टिकट बुक करने का आसान तरीका
दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में रेलवे के एक टीटीई ने बताया कि टिकट बुक करने से पहले कई यूजर्स 5 से 10 मिनट पहले ही साइट को लॉग इन कर बैठ जाते हैं जो कि टिकट बुक ना होने का सबसे बड़ा कारण बनता है. क्योंकि 5 से 10 मिनट पहले लॉग इन करने से आप ऐन वक्त पर लॉग आउट कर जाते हैं और आपका टिकट रह जाता है. इसलिए बुकिंग करने से केवल 2 से 3 मिनट पहले ही लॉगइन करना चाहिए.
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इन बातों का जरूर रखें ख्याल
टीटीई ने बताया कि टिकट बुक करने से पहले अपनी मास्टर लिस्ट तैयार रखें, जिसमें यात्रियों की सारी जानकारी पहले से मौजूद हो और उसे सेव करके रख लें. ताकि टिकट बुक करते वक्त जानकारी भरने में वक्त बर्बाद ना हो. जैसे ही तत्काल खुलता है आप सेव जानकारी पर तुरंत क्लिक कर दें जिससे आपके लाइन में बने रहने के चांस काफी हद तक बढ़ जाएंगे और आपको टिकट मिल जाएगा.
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पेमेंट कैसे करें? अगर फिर भी आए वेटिंग तो क्या करें
रेलवे टीटीई ने बताया कि आप पेमेंट करने के लिए हमेशा रेलवे वॉलेट को ही प्राथमिकता दें. हालांकि यूपीआई वगैरह दूसरे ऑप्शन से भी पेमेंट तेज और आसानी से हो जाता है लेकिन रेलवे वॉलेट में टिकट जितना बैलेंस होने से ये ज्यादा फायदा आपको पहुंचा सकता है. टीटीई ने कहा कि अगर फिर भी वेटिंग आए तो आपके पास अगले दिन का इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता. लेकिन अगर इमरजेंसी है तो आप टीटीई से बात करके ट्रेन में फाइन कटवा कर सफर कर सकते हैं.
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