Viral Video: सोशल मीडिया की दुनिया बड़ी अजीब है. हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जो लोगों का ध्यान खींच लेता है. कभी कोई नाचता हुआ वीडियो वायरल हो जाता है तो कभी किसी की मजेदार हरकत मीम बन जाती है, लेकिन कभी-कभी इंटरनेट पर ऐसे वीडियो भी वायरल हो जाते हैं जो डर के मारे रोंगटे खड़े कर देते हैं.

ऐसा ही एक वीडियो फिलीपींस से सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक पुल को तेजी से हिलते हुए देखा जा सकता है. ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसे जोर से हिला रहा हो लेकिन असल में यह नजारा है एक भयानक भूकंप का, जिसने फिलीपींस को हिला कर रख दिया.

वायरल वीडियो में क्या दिखा

यह घटना 1 अक्टूबर 2025 की रात की है, जब फिलीपींस के कई हिस्सों में जमीन अचानक कांपने लगी. लोग अपने-अपने कामों में लगे हुए थे. कोई पुल पार कर रहा था, कोई वाहन चला रहा था और कुछ लोग घरों में आराम कर रहे थे. तभी अचानक जोरदार भूकंप आया जिसकी तीव्रता 6.7 मापी गई. इस भूकंप का असर इतना जबरदस्त था कि पुल हिलने लगा, इमारतें डोलने लगीं और लोग दहशत में सड़कों की ओर भागने लगे. सोशल मीडिया पर इस भूकंप का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें देखा जा सकता है कि लोग एक लंबे पुल पर चल रहे थे. जैसे ही जमीन हिली, पूरा पुल जोर-जोर से कांपने लगा. कुछ लोग वहीं रुक गए, कुछ दौड़ने लगे और कुछ अपनी जान बचाने के लिए पुल से उतरने की कोशिश करने लगे. वीडियो इतना डरावना है कि देखकर हर कोई कह रहा है कि ये पुल खुद हिल रहा है या कोई उसे हिला रहा है.

वीडियो ने मचाई सनसनी

इस वीडियो को इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर हजारों लोगों ने शेयर किया है. लोग इस पर कई तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं. इस पूरी घटना का जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें भूकंप के समय की अफरातफरी, लोगों का डर और हिलता हुआ पुल साफ देखा जा सकता है. वीडियो देखकर हर कोई यही कह रहा है कि यह अब तक का सबसे रियल और लाइव एक्सपीरियंस वाला भूकंप वीडियो है.

