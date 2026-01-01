पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम अभी सिडनी सिक्सर्स के लिए बिग बैश लीग में खेल रहे हैं. गुरुवार को हुए मुकाबले में उन्होंने 58 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई. हालांकि अर्धशतकीय पारी के बावजूद आजम का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ रहा है, वजह उनकी स्ट्राइक रेट है. यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट ने भी कमेंटरी के दौरान उन पर तीखा प्रहार किया.

मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ इस मैच में सिडनी सिक्सर्स को जीत के लिए 165 रनों का लक्ष्य मिला था. बाबर आजम ने संभलकर बल्लेबाजी कि और 58 रन बनाने के लिए 46 गेंदें खेली, इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का लगाया. कमेंटरी कर रहे एडम गिलक्रिस्ट बाबर की पारी से खुश नहीं दिखे, उन्होंने कहा कि वह अपने पावर-गेम के लिए नहीं जाने जाते.

बाबर आजम की धीमी पारी

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने फॉक्स क्रिकेट पर कमेंट्री करते हुए कहा कि जिस तरह का रवैया बाबर आजम अपनाते हैं (हर गेंद पर एक रन लेने का), ये उनके जोड़ीदार पर अनुचित दबाव डालता है. "बाबर अपने पावर-गेम के लिए नहीं जाने जाते. वह विस्फोटक पारी नहीं खेलते, उन्हें ज्यादा सक्रिय होने की आवश्यकता है. वह ऐसा नहीं कर सकते कि खुद एक-एक रन ले और अपने जोड़ीदार पर बड़े शॉट खेलने की जिम्मेदारी डाल दें."

Adam Gilchrist also called out Babar Azam slow batting in T20s during today's match.

• His limited power range restricts his boundary options.

• He must be proactive himself, not outsource the SR.

• His run-a-ball approach unfairly pressures his partner to take risks. pic.twitter.com/ahfYJNgSyO — The PCT Army.🇵🇰 (@thepctarmy) January 1, 2026

एडम गिलक्रिस्ट द्वारा कही गई बातों का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में दिग्गज बाबर आजम की टी20 में एप्रोच को टीम के लिए चिंताजनक बता रहे हैं. हालांकि बाबर आजम के लिए ये पारी जरुरी थी, क्योंकि हाल ही में उन्हें श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए नहीं चुना गया था. बाबर का ये इस संस्करण में दूसरा अर्धशतक है, लेकिन उनकी स्ट्राइक रेट को लेकर सवाल उठ रहे हैं.