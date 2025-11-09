Funny Dance: "मौत आ जाए पर ऐसा कॉन्फिडेंस न आए" दुल्हन को देख डांस की जल्दी में खुद का पोपट करा बैठा दूल्हा- वीडियो वायरल
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन दिनों एक शादी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा पारंपरिक शेरवानी और साफा पहने हुए है और सामने दुल्हन लाल लहंगे में खड़ी है.
शादी के मौके पर दूल्हा-दुल्हन का स्टेज पर आना हमेशा ही चर्चा में रहता है. कभी कोई रोमांटिक एंट्री वायरल होती है, तो कभी डांस मूव्स इंटरनेट पर धूम मचा देते हैं. लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है, उसने सोशल मीडिया पर हंसी का माहौल बना दिया है. दरअसल, एक शादी में दूल्हा अपनी दुल्हन के सामने ऐसा डांस करता नजर आता है कि देखने वाले अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे. स्टेज पर खड़ी दुल्हन जहां बिल्कुल शालीन और शांत दिखाई देती है, वहीं दूल्हा पूरे आत्मविश्वास के साथ अजीबोगरीब डांस मूव्स करता नजर आता है. यूजर्स ने वीडियो देखकर लिखा “मौत आ जाए लेकिन ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए.”
दुल्हन के सामने दूल्हे ने किया अजीब डांस
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन दिनों एक शादी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा पारंपरिक शेरवानी और साफा पहने हुए है और सामने दुल्हन लाल लहंगे में खड़ी है. चारों ओर रिश्तेदारों और मेहमानों की भीड़ लगी है. संगीत या जयमाला कार्यक्रम जैसा माहौल नजर आ रहा है. तभी अचानक दूल्हा दुल्हन के सामने डांस करने लगता है. वीडियो में मौजूद लोग, खासकर पीछे खड़ी महिलाएं, हंसी रोक नहीं पा रहीं. कोई मुंह पर हाथ रख रही है, तो कोई खुलकर ठहाके लगा रही है. दूल्हे का चेहरा देखकर लगता है कि वह पूरे कॉन्फिडेंस से अपनी "परफॉर्मेंस" दे रहा है, लेकिन दर्शकों के रिएक्शन इसे कॉमेडी शो बना देते हैं.
दूल्हे के स्टेप्स देख हंसी नहीं रोक पाए लोग
दूल्हे का डांस देखकर लग रहा है कि वह मजबूरी में या जबरदस्ती स्टेज पर उतारा गया हो. उसके स्टेप इतने अजीब और अनोखे हैं कि हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है. एक पल के लिए वह कमर मटकाता है, फिर अचानक सिर हिलाते हुए झुककर अजीब मूव्स करता है. दुल्हन की तरफ देखकर वह कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एक्सप्रेशन और हरकतें देख सब हंस पड़ते हैं.
यूजर्स लेने लगे मजे
इंटरनेट पर लोगों ने इस वीडियो को हाथों-हाथ लिया है. किसी ने लिखा “भाई का डांस नहीं, आत्मविश्वास वायरल है.” वहीं एक यूजर ने कमेंट किया “दूल्हा मजबूर है, लेकिन स्टाइल में है.” एक और यूजर ने मजाक करते हुए लिखा.. “ऐसा कॉन्फिडेंस स्कूल की प्रेजेंटेशन में होता तो आज जिंदगी कुछ और होती.” कुछ यूजर्स ने लिखा...मौत आ जाए लेकिन ऐसा कॉन्फिंडेंस न आए. वीडियो को mr.nadan_parinda नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.
