शर्म छोड़ दुल्हन ने स्टेज पर डांस से मचाया गदर! यूजर्स बोले, दूल्हे की फिल्डिंग सेट है- वीडियो वायरल
इस वीडियो में दुल्हन ने स्टेज पर कुछ ऐसा किया कि लोग दंग रह गए. दुल्हन स्टेज पर दूल्हे के सामने खड़े होकर जब आइटम गर्ल की तरह कमर मटकाने लगी तो पूरा हॉल तालियों और हूटिंग से गूंज उठा.
सोशल मीडिया पर आजकल शादियों के मजेदार और चौंकाने वाले वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं. कभी दूल्हा बारात में घोड़ी पर झूमता नजर आता है तो कभी दुल्हन अपने ठुमकों से सबका दिल जीत लेती है. लेकिन इस बार जो वीडियो सामने आया है, उसने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा दिया है. वीडियो में दुल्हन का ऐसा रूप देखने को मिला कि बारात से लेकर दूल्हा तक सब हैरान रह गए. जहां आमतौर पर दुल्हनें शर्मीले अंदाज में बैठी रहती हैं, वहीं इस वीडियो में दुल्हन ने स्टेज पर कुछ ऐसा किया कि लोग दंग रह गए. दुल्हन स्टेज पर दूल्हे के सामने खड़े होकर जब आइटम गर्ल की तरह कमर मटकाने लगी तो पूरा हॉल तालियों और हूटिंग से गूंज उठा.
दुल्हन ने किया आइटम डांस
वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी का स्टेज खूबसूरती से सजाया गया है. दूल्हा दुल्हन के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा होता है, तभी बैकग्राउंड में तेज म्यूजिक बजने लगता है. कुछ ही पल में दुल्हन अपने घूंघट को थोड़ा हटाकर फिल्मी स्टाइल में डांस शुरू कर देती है. पहले तो सबको लगता है कि वह बस हल्का-फुल्का नाचकर बैठ जाएगी, लेकिन कुछ सेकंड बाद दुल्हन का जो जलवा दिखा, उसने माहौल ही बदल दिया. वह पूरी फिल्मी हसीना की तरह कमर मटकाती है, अपने हाथों से डांस मूव्स दिखाती है और बीच-बीच में दूल्हे की तरफ आंखें भी मटकाती है.
दुल्हन का डांस देख सहम गई पूरी बारात
दूल्हा तो एकदम सकपका जाता है, जबकि पीछे बैठे रिश्तेदार और बाराती हक्का-बक्का रह जाते हैं. कुछ लोग तो हंसते हुए मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं. कुल मिलाकर पूरी बारात एक बार के लिए सदमे में आ जाती है.” वीडियो को देखकर यूजर्स भी मजे ले रहे हैं और अब तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.
यूजर्स बोले, बिचौलिए को खोज रहा दूल्हा
वीडियो को jehanabad_memes__ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...दूल्हा बिचौलिये को खोज रहा है लेकिन वो नजर नहीं आ रहा है. एक और यूजर ने लिखा...भाई को तो ऑर्केस्ट्रा वाली मिल गई है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पूरी बारात डरी हुई है.
