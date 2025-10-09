Video: भारी पड़ गई छोटी सी लापरवाही! मां की करतूत से लिफ्ट में फंसा मासूम, वायरल वीडियो

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला की छोटी सी लापरवाही के चलते एक मासूम बच्चा लिफ्ट में फंस जाता है. इस खतरनाक घटना को देखकर ये साफ होता है कि एक छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ सकती है, जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं. ये पूरी घटना लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मासूम बच्चा लिफ्ट के अंदर अकेला फंसा

ये घटना कहां कि है इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ लिफ्ट में आती है और बच्चा लिफ्ट के अंदर जैसे ही आता है. महिला लिफ्ट से बाहर निकलकर कोई सामान उठाने लगती है और इस बीच वो लिफ्ट के गेट पर एक छोटी सी चीज रख देती है, ताकि लिफ्ट का गेट बंद न हो, लेकिन जैसे ही महिला लिफ्ट के बाहर जाकर कुछ सामान उठाकर अंदर लाने वाली होती है, वैसे ही लिफ्ट का गेट बंद हो जाता है और मासूम बच्चा लिफ्ट के अंदर अकेला फंस जाता है.

बच्चों के साथ लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए

सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बच्चा अकेला लिफ्ट में फंस जाता है. ये पूरा दृश्य काफी खतरनाक और डरावना नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि बच्चे को लिफ्ट के अंदर से सही-सलामत निकाला गया या नहीं. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने कहा कि बच्चों के साथ लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए, खासकर ऐसी जगहों पर जहां खतरा हो सकता है, वहीं दूसरे ने कहा कि ऐसी जगहों पर बच्चे को अकेला न छोड़े.