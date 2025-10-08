हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: ये बंदा बच कैसे गया? ऐसा एक्सीडेंट नहीं देखा होगा! ट्रक ने नीचे आया साइकिल सवार और फिर...

Video: ये बंदा बच कैसे गया? ऐसा एक्सीडेंट नहीं देखा होगा! ट्रक ने नीचे आया साइकिल सवार और फिर...

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साइकिल सवार एक शख्स ट्रक की चपेट में आ जाता है, लेकिन हादसे में उसकी जान बाल-बाल बच जाती है. देखें हैरान करने वाला वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 08 Oct 2025 03:48 PM (IST)
Preferred Sources

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाले हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक साइकिल सवार को एक बड़े ट्रक से टकराते हुए देखा जा सकता है, लेकिन चमत्कारिक रूप से वह इस दुर्घटना से बच जाता है. वीडियो में देखा गया है कि कैसे एक साइकिल सवार ट्रक के नीचे आने से बाल-बाल बच जाता है. ये पूरी घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

हादसे में साइकिल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई

हालांकि, ये घटना कहां की है इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. वीडियो की शुरुआत में देखा गया है कि एक बड़ा ट्रक सड़क पर चल रहा है. इसी दौरान एक साइकिल सवार, जो सड़क के किनारे से गुजर रहा होता है और ट्रक के रास्ते में आ जाता है, जिसके चलते साइकिल सवार व्यक्ति साइकिल समेत ट्रक के नीचे आ जाता है, लेकिन उसे गंभीर चोट नहीं आती है और वह ट्रक के नीचे आने से किसी तरह बच जाता है, लेकिन हादसे में साइकिल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है. उसके बाद व्यक्ति सड़क पर बैठा नजर आता है.

वीडियो देखकर लोगों ने चमत्कार बताया

वीडियो में साफ देखा गया है कि व्यक्ति ट्रक के गुजरने के बाद बिल्कुल सही सलामत खड़ा हो जाता है. वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने इसे चमत्कार ही बताया है कि कैसे व्यक्ति ट्रक से कुचलने से बाल-बाल बचा, वहीं कुछ लोगों ने कहा कि साइकिल सवार व्यक्ति की किस्मत बहुत अच्छी थी, वरना वह किसी भी कीमत पर बच नहीं पाता. वीडियो को लोग खूब शेयर कर रहे हैं और साथ ही साथ वीडियो को देखकर हैरानी भी जता रहे हैं.

Published at : 08 Oct 2025 03:48 PM (IST)
Tags :
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
