Video: शराब पीकर ट्रेक पर सो गया शख्स, ऊपर से गुजर गई ट्रेन, वीडियो देख दातों तले दबा लेंगे उंगली!
Kerala Viral Video: केरल के एर्नाकुलम से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है. यहां शराब के नशे में धुत शख्स ट्रैक पर सो गया, तभी वहां से तेज रफ्तार ट्रेन गुजरी. देखें वीडियो.
Ernakulam News: कई बार जिंदगी और मौत के बीच का फासला बस कुछ इंच का होता है. लेकिन कभी-कभी किस्मत इतनी मेहरबान हो जाती है कि लोग खुद मौत के मुंह में जाकर भी सही-सलामत लौट आते हैं. ऐसी ही एक हैरान कर देने वाली घटना केरल के एर्नाकुलम से सामने आई है, जिसने हर किसी को दंग कर दिया है. यहां एक शख्स रेलवे ट्रैक पर ही सो गया और तभी वहां से तेज रफ्तार ट्रेन गुजर गई.
ट्रेक पर सोया, हिला भी नहीं
पूरा मामला एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन के पास का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, स्थानीय लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति नशे में धुत होकर रेलवे ट्रैक के किनारे जा रहा था. कुछ देर बाद वह सीधे ट्रैक पर ही लेट गया और गहरी नींद में सो गया. लोगों ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी बुरी तरह नशे में था कि हिला भी नहीं.
इसी बीच ट्रेन आने की सीटी बजी और वहां मौजूद लोग घबरा गए. सबको लगा कि अब उस आदमी की मौत तय है. ट्रेन की स्पीड देखकर कोई पास भी नहीं जा पाया, लेकिन चमत्कार उस वक्त हुआ जब ट्रेन उसके ऊपर से निकल गई और शख्स को कुछ भी नहीं हुआ.
शख्स को देखकर लोग हुए हैरान
वीडियो में साफ दिखाई देता है कि ट्रेन पूरी तरह उसके ऊपर से गुजर जाती है और जैसे ही ट्रेन निकलती है, वो शख्स धीरे-धीरे उठकर बैठ जाता है. आसपास खड़े लोग पहले तो हैरान रह गए, फिर राहत की सांस ली. किसी ने ये पूरा दृश्य अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया.
वीडियो वायरल होने के बाद लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. किसी ने कहा कि इस आदमी की किस्मत बहुत मजबूत है, तो किसी ने लिखा कि भगवान ने इसे नया जीवन दिया है. वहीं कई यूजर्स ने यह भी कहा कि शराब पीना जिंदगी से खिलवाड़ है, ये शख्स तो बस बच गया वरना हादसा तय था.
