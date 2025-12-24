आप बस बच्चे गिनिए, बस ड्राइवर ने छत पर बैठाए मासूम फिर लापरवाही से दौड़ाई गाड़ी- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्कूली बच्चों की जान से खिलवाड़ करते एक बस ड्राइवर को दिखाया गया है. बस ड्राइवर की इस लापरवाही को देखकर इंटरनेट पर यूजर्स का खून खौल गया है और अब कानूनी कार्रवाई की मांग उठ रही है. बस ड्राइवर ने स्कूली बच्चों को बस की छत पर बैठाया फिर लापरवाही से गाड़ी दौड़ाते हुए साफ दिखाई दे रहा है. वीडियो को लेकर अब यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

स्कूली बच्चों को बस पर बैठा चालक ने दौड़ाई बस

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बस गड्ढों से भरी सड़क पर तेजी से दौड़ रही है. हैरान कर देने वाली बात ये है कि बस के पीछे कई सारे स्कूली बच्चे लटके हैं और बस की छत पर स्कूली बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है. बावजूद इसके बस ड्राइवर को इससे कोई मतलब नहीं और वो बस को दौड़ाए जा रहा है. वीडियो में बस ड्राइवर की बड़ी लापरवाही साफ दिखाई दे रही है जिससे बड़ा हादसा होने की आशंका काफी बढ़ जाती है.

यातायात नियमों की उड़ाईं धज्जियां

वीडियो में दिख रहा है कि बस ड्राइवर ने न तो बच्चों की सुरक्षा का कोई ख्याल रखा है और न ही यातायात के नियमों की पालना की है. इस तरह से बस पर बच्चों को लादकर ले जाना एक बड़े हादसे को न्यौता देने जैसा है और यही बात बस के पीछे चल रहे लोग भी कह रहे हैं तो अपनी कार से इस लापरवाही को रिकॉर्ड कर रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इसे लेकर कड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं.

यह भी पढ़ें: रिजल्ट देखते हुए गीताली का वीडियो वायरल तो ट्रोल्स पड़ गए पीछे, यूजर्स ने पूछ लिया- 'तेरी भी जली क्या?'

यूजर्स बोले- आरटीओ सो रहा है क्या?

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में वीडियो को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा... ये तो हर गांव की कहानी है. एक और यूजर ने लिखा...जिम्मेदारों की जेब को गर्म कर दिया जाता है फिर कोई रोकटोक नहीं होती. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कहां सो रहा है आरटीओ.

यह भी पढ़ें: दही की प्लेट में निकला मरा हुआ चूहा, ग्राहक ने ढाबे पर ही बना लिया वीडियो; अब हो रहा वायरल