हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगआप बस बच्चे गिनिए, बस ड्राइवर ने छत पर बैठाए मासूम फिर लापरवाही से दौड़ाई गाड़ी- वीडियो वायरल

आप बस बच्चे गिनिए, बस ड्राइवर ने छत पर बैठाए मासूम फिर लापरवाही से दौड़ाई गाड़ी- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बस गड्ढों से भरी सड़क पर तेजी से दौड़ रही है. हैरान कर देने वाली बात ये है कि बस के पीछे कई सारे स्कूली बच्चे लटके हैं

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 24 Dec 2025 08:06 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्कूली बच्चों की जान से खिलवाड़ करते एक बस ड्राइवर को दिखाया गया है. बस ड्राइवर की इस लापरवाही को देखकर इंटरनेट पर यूजर्स का खून खौल गया है और अब कानूनी कार्रवाई की मांग उठ रही है. बस ड्राइवर ने स्कूली बच्चों को बस की छत पर बैठाया फिर लापरवाही से गाड़ी दौड़ाते हुए साफ दिखाई दे रहा है. वीडियो को लेकर अब यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

स्कूली बच्चों को बस पर बैठा चालक ने दौड़ाई बस

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बस गड्ढों से भरी सड़क पर तेजी से दौड़ रही है. हैरान कर देने वाली बात ये है कि बस के पीछे कई सारे स्कूली बच्चे लटके हैं और बस की छत पर स्कूली बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है. बावजूद इसके बस ड्राइवर को इससे कोई मतलब नहीं और वो बस को दौड़ाए जा रहा है. वीडियो में बस ड्राइवर की बड़ी लापरवाही साफ दिखाई दे रही है जिससे बड़ा हादसा होने की आशंका काफी बढ़ जाती है.

यातायात नियमों की उड़ाईं धज्जियां

वीडियो में दिख रहा है कि बस ड्राइवर ने न तो बच्चों की सुरक्षा का कोई ख्याल रखा है और न ही यातायात के नियमों की पालना की है. इस तरह से बस पर बच्चों को लादकर ले जाना एक बड़े हादसे को न्यौता देने जैसा है और यही बात बस के पीछे चल रहे लोग भी कह रहे हैं तो अपनी कार से इस लापरवाही को रिकॉर्ड कर रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इसे लेकर कड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं.

यह भी पढ़ें: रिजल्ट देखते हुए गीताली का वीडियो वायरल तो ट्रोल्स पड़ गए पीछे, यूजर्स ने पूछ लिया- 'तेरी भी जली क्या?'

यूजर्स बोले- आरटीओ सो रहा है क्या?

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में वीडियो को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा... ये तो हर गांव की कहानी है. एक और यूजर ने लिखा...जिम्मेदारों की जेब को गर्म कर दिया जाता है फिर कोई रोकटोक नहीं होती. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कहां सो रहा है आरटीओ.

यह भी पढ़ें: दही की प्लेट में निकला मरा हुआ चूहा, ग्राहक ने ढाबे पर ही बना लिया वीडियो; अब हो रहा वायरल

Published at : 24 Dec 2025 08:06 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'बांग्लादेश में खुद ही शामिल हो सकता है असम, अगर...', असम CM का चौंकाने वाला बयान, सरमा के दावे से सब हैरान
'बांग्लादेश में खुद ही शामिल हो सकता है असम, अगर...', असम CM का चौंकाने वाला बयान, सरमा के दावे से सब हैरान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में इस दिन से बंद हो जाएगा स्पर्श दर्शन, नए साल पर उमड़ती भीड़ को देखकर फैसला
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में इस दिन से बंद हो जाएगा स्पर्श दर्शन, नए साल पर उमड़ती भीड़ को देखकर फैसला
विश्व
तुर्किए से लौट रहे लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत, पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का किया मैसेज, लेकिन टूटा संपर्क
तुर्किए से लौट रहे लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत, पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का किया मैसेज, लेकिन टूटा संपर्क
क्रिकेट
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

ब्रोकन हार्ट का दीवाना दरिंदा
Nepal जा रही एक बस में अचानक लगी आग, बाल-बाल बची 56 यात्रियों की जान
बांग्लादेश में बवाल, देश में उबाल
हिंदू-मुसलमान में ही देश कल्याण? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
हिंदू टॉर्चर पर चुप्पी और क्रिसमस पर इतना क्लेश क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बांग्लादेश में खुद ही शामिल हो सकता है असम, अगर...', असम CM का चौंकाने वाला बयान, सरमा के दावे से सब हैरान
'बांग्लादेश में खुद ही शामिल हो सकता है असम, अगर...', असम CM का चौंकाने वाला बयान, सरमा के दावे से सब हैरान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में इस दिन से बंद हो जाएगा स्पर्श दर्शन, नए साल पर उमड़ती भीड़ को देखकर फैसला
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में इस दिन से बंद हो जाएगा स्पर्श दर्शन, नए साल पर उमड़ती भीड़ को देखकर फैसला
विश्व
तुर्किए से लौट रहे लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत, पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का किया मैसेज, लेकिन टूटा संपर्क
तुर्किए से लौट रहे लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत, पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का किया मैसेज, लेकिन टूटा संपर्क
क्रिकेट
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
बॉलीवुड
आदित्य धर संग यामी गौतम ने क्यों की थी इंटीमेट शादी? एक्ट्रेस ने अब बताई असल वजह, बोलीं- 'कोई फिल्मी प्रपोजल...'
आदित्य धर संग यामी गौतम ने क्यों की थी इंटीमेट शादी? एक्ट्रेस ने अब बताई असल वजह
हेल्थ
Lemon Peel Benefits: नींबू के छिलके में भी छुपे हैं तमाम हेल्थ बेनिफिट्स, ऐसे करें अपनी डाइट में शामिल
नींबू के छिलके में भी छुपे हैं तमाम हेल्थ बेनिफिट्स, ऐसे करें अपनी डाइट में शामिल
जनरल नॉलेज
दुनिया में 30 साल से कम उम्र के कितने अरबपति, जानें इनमें सबसे रईस कौन?
दुनिया में 30 साल से कम उम्र के कितने अरबपति, जानें इनमें सबसे रईस कौन?
ट्रेंडिंग
वजन घटाने की जिद से जाते जाते बची जान, 6 महीने तक केवल उबली सब्जियों के सेवन ने पहुंचाया अस्पताल
वजन घटाने की जिद से जाते जाते बची जान, 6 महीने तक केवल उबली सब्जियों के सेवन ने पहुंचाया अस्पताल
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget