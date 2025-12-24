हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वतुर्किए से लौट रहे लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत, पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का किया मैसेज, लेकिन टूटा संपर्क

तुर्किए से लौट रहे लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत, पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का किया मैसेज, लेकिन टूटा संपर्क

Libya army chief dies in plane crash: तुर्किए अधिकारियों ने बताया कि फाल्कन-50 बिजनेस जेट का मलबा अंकारा से करीब 70 किलोमीटर दूर हायमाना जिले के केसिककावक गांव के पास मिला है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 24 Dec 2025 07:29 AM (IST)
Preferred Sources

तुर्किए की राजधानी अंकारा से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद लीबिया के सैन्य प्रमुख को ले जा रहा एक निजी जेट विमान मंगलवार रात क्रैश हो गया. इस हादसे में विमान में सवार लीबिया के शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल मोहम्मद अली अहमद अल-हद्दाद समेत सभी लोगों की मौत हो गई. लीबियाई अधिकारियों के मुताबिक विमान में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ.

तुर्किए से लौटते वक्त हुआ हादसा
लीबियाई अधिकारियों ने बताया कि यह विमान अंकारा से लीबिया लौट रहा था. इससे पहले लीबिया का प्रतिनिधिमंडल तुर्किए में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने को लेकर उच्चस्तरीय बातचीत के लिए गया हुआ था.

अंकारा के पास मिला विमान का मलबा
तुर्किए अधिकारियों ने बताया कि फाल्कन-50 बिजनेस जेट का मलबा अंकारा से करीब 70 किलोमीटर दूर हायमाना जिले के केसिककावक गांव के पास मिला है. हालांकि तुर्किए सरकार ने शुरुआत में सिर्फ मलबा मिलने की पुष्टि की थी.

उड़ान भरने के बाद टूटा संपर्क
तुर्किए के गृह मंत्री अली येरलिकाया ने बताया कि विमान ने रात 8:30 बजे अंकारा के एसेनबोगा एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी. करीब 40 मिनट बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल का विमान से संपर्क टूट गया. इससे पहले विमान ने हायमाना के पास आपात लैंडिंग का सिग्नल भेजा था.

प्रधानमंत्री ने की मौत की पुष्टि
लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल-हामिद दबीबा ने फेसबुक पर बयान जारी कर जनरल अल-हद्दाद और अन्य अधिकारियों की मौत की पुष्टि की. उन्होंने इस हादसे को दुखद बताते हुए कहा कि यह लीबिया के लिए बहुत बड़ी क्षति है. जनरल अल-हद्दाद पश्चिमी लीबिया के सबसे बड़े सैन्य कमांडर थे. वह संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से चल रही लीबिया की बंटी हुई सेना को एकजुट करने की कोशिशों में अहम भूमिका निभा रहे थे.

हादसे में मारे गए अन्य अधिकारी
इस विमान हादसे में जनरल अल-फितूरी घ्रैबिल (थल सेना प्रमुख), ब्रिगेडियर जनरल महमूद अल-कतावी (सैन्य उत्पादन प्राधिकरण प्रमुख), मोहम्मद अल-असावी दियाब (चीफ ऑफ स्टाफ के सलाहकार) और मोहम्मद ओमर अहमद महजूब (सैन्य फोटोग्राफर) की भी मौत हो गई. 4 अधिकारियों व 3 क्रू मेंमबर्स समेत 7 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई.

जांच में तुर्किए के साथ काम करेगा लीबिया
लीबियाई सरकार ने बताया कि वह हादसे की जांच के लिए एक टीम अंकारा भेजेगी, जो तुर्किए अधिकारियों के साथ मिलकर जांच करेगी. हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव दल तथा आपातकालीन वाहन तैनात किए गए.

Published at : 24 Dec 2025 06:50 AM (IST)
Tags :
Libya Libya Army Chief Muhammad Ali Ahmad Al-Haddad Libya Plane Crash
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
श्रीहरिकोटा से होगी ऐतिहासिक लॉन्चिंग, ISRO अंतरिक्ष में भेजेगा अमेरिकी ‘ब्लूबर्ड ब्लॉक-2’ सैटेलाइट
श्रीहरिकोटा से होगी ऐतिहासिक लॉन्चिंग, ISRO अंतरिक्ष में भेजेगा अमेरिकी ‘ब्लूबर्ड ब्लॉक-2’ सैटेलाइट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में कड़ाके की ठंड और कोहरे का अटैक, कई जगह विजिबिलिटी जीरो, घरों में दुबकने को मजबूर लोग
यूपी में कड़ाके की ठंड और कोहरे का अटैक, कई जगह विजिबिलिटी जीरो, घरों में दुबकने को मजबूर लोग
क्रिकेट
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
बॉलीवुड
आदित्य धर संग यामी गौतम ने क्यों की थी इंटीमेट शादी? एक्ट्रेस ने अब बताई असल वजह, बोलीं- 'कोई फिल्मी प्रपोजल...'
आदित्य धर संग यामी गौतम ने क्यों की थी इंटीमेट शादी? एक्ट्रेस ने अब बताई असल वजह
Advertisement

वीडियोज

ब्रोकन हार्ट का दीवाना दरिंदा
Nepal जा रही एक बस में अचानक लगी आग, बाल-बाल बची 56 यात्रियों की जान
बांग्लादेश में बवाल, देश में उबाल
हिंदू-मुसलमान में ही देश कल्याण? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
हिंदू टॉर्चर पर चुप्पी और क्रिसमस पर इतना क्लेश क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
श्रीहरिकोटा से होगी ऐतिहासिक लॉन्चिंग, ISRO अंतरिक्ष में भेजेगा अमेरिकी ‘ब्लूबर्ड ब्लॉक-2’ सैटेलाइट
श्रीहरिकोटा से होगी ऐतिहासिक लॉन्चिंग, ISRO अंतरिक्ष में भेजेगा अमेरिकी ‘ब्लूबर्ड ब्लॉक-2’ सैटेलाइट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में कड़ाके की ठंड और कोहरे का अटैक, कई जगह विजिबिलिटी जीरो, घरों में दुबकने को मजबूर लोग
यूपी में कड़ाके की ठंड और कोहरे का अटैक, कई जगह विजिबिलिटी जीरो, घरों में दुबकने को मजबूर लोग
क्रिकेट
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
बॉलीवुड
आदित्य धर संग यामी गौतम ने क्यों की थी इंटीमेट शादी? एक्ट्रेस ने अब बताई असल वजह, बोलीं- 'कोई फिल्मी प्रपोजल...'
आदित्य धर संग यामी गौतम ने क्यों की थी इंटीमेट शादी? एक्ट्रेस ने अब बताई असल वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोडीन कफ सिरप केस में CM योगी सख्त, शुभम जायसवाल पर 50 हजार का इनाम घोषित, LOC जारी
कोडीन कफ सिरप केस में CM योगी सख्त, शुभम जायसवाल पर 50 हजार का इनाम घोषित, LOC जारी
हेल्थ
Lemon Peel Benefits: नींबू के छिलके में भी छुपे हैं तमाम हेल्थ बेनिफिट्स, ऐसे करें अपनी डाइट में शामिल
नींबू के छिलके में भी छुपे हैं तमाम हेल्थ बेनिफिट्स, ऐसे करें अपनी डाइट में शामिल
जनरल नॉलेज
दुनिया में 30 साल से कम उम्र के कितने अरबपति, जानें इनमें सबसे रईस कौन?
दुनिया में 30 साल से कम उम्र के कितने अरबपति, जानें इनमें सबसे रईस कौन?
ट्रेंडिंग
वजन घटाने की जिद से जाते जाते बची जान, 6 महीने तक केवल उबली सब्जियों के सेवन ने पहुंचाया अस्पताल
वजन घटाने की जिद से जाते जाते बची जान, 6 महीने तक केवल उबली सब्जियों के सेवन ने पहुंचाया अस्पताल
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget