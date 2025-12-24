तुर्किए की राजधानी अंकारा से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद लीबिया के सैन्य प्रमुख को ले जा रहा एक निजी जेट विमान मंगलवार रात क्रैश हो गया. इस हादसे में विमान में सवार लीबिया के शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल मोहम्मद अली अहमद अल-हद्दाद समेत सभी लोगों की मौत हो गई. लीबियाई अधिकारियों के मुताबिक विमान में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ.

तुर्किए से लौटते वक्त हुआ हादसा

लीबियाई अधिकारियों ने बताया कि यह विमान अंकारा से लीबिया लौट रहा था. इससे पहले लीबिया का प्रतिनिधिमंडल तुर्किए में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने को लेकर उच्चस्तरीय बातचीत के लिए गया हुआ था.

अंकारा के पास मिला विमान का मलबा

तुर्किए अधिकारियों ने बताया कि फाल्कन-50 बिजनेस जेट का मलबा अंकारा से करीब 70 किलोमीटर दूर हायमाना जिले के केसिककावक गांव के पास मिला है. हालांकि तुर्किए सरकार ने शुरुआत में सिर्फ मलबा मिलने की पुष्टि की थी.

उड़ान भरने के बाद टूटा संपर्क

तुर्किए के गृह मंत्री अली येरलिकाया ने बताया कि विमान ने रात 8:30 बजे अंकारा के एसेनबोगा एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी. करीब 40 मिनट बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल का विमान से संपर्क टूट गया. इससे पहले विमान ने हायमाना के पास आपात लैंडिंग का सिग्नल भेजा था.

प्रधानमंत्री ने की मौत की पुष्टि

लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल-हामिद दबीबा ने फेसबुक पर बयान जारी कर जनरल अल-हद्दाद और अन्य अधिकारियों की मौत की पुष्टि की. उन्होंने इस हादसे को दुखद बताते हुए कहा कि यह लीबिया के लिए बहुत बड़ी क्षति है. जनरल अल-हद्दाद पश्चिमी लीबिया के सबसे बड़े सैन्य कमांडर थे. वह संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से चल रही लीबिया की बंटी हुई सेना को एकजुट करने की कोशिशों में अहम भूमिका निभा रहे थे.

हादसे में मारे गए अन्य अधिकारी

इस विमान हादसे में जनरल अल-फितूरी घ्रैबिल (थल सेना प्रमुख), ब्रिगेडियर जनरल महमूद अल-कतावी (सैन्य उत्पादन प्राधिकरण प्रमुख), मोहम्मद अल-असावी दियाब (चीफ ऑफ स्टाफ के सलाहकार) और मोहम्मद ओमर अहमद महजूब (सैन्य फोटोग्राफर) की भी मौत हो गई. 4 अधिकारियों व 3 क्रू मेंमबर्स समेत 7 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई.

जांच में तुर्किए के साथ काम करेगा लीबिया

लीबियाई सरकार ने बताया कि वह हादसे की जांच के लिए एक टीम अंकारा भेजेगी, जो तुर्किए अधिकारियों के साथ मिलकर जांच करेगी. हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव दल तथा आपातकालीन वाहन तैनात किए गए.