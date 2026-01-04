पानी में डूबती कार में फंसी थी नन्ही सी जान, बचाव टीम ने ऐसे किया रेस्क्यू- दिल जीत लेगा वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो हर किसी की धड़कनें बढ़ा रहा है. एक कुत्ता कार में फंसा, तेज बहते पानी में बहते हुए और उसकी जिंदगी हर पल खतरे में. ये दृश्य देखते ही लोग डर और चिंता में भर गए हैं. वीडियो में बचाव टीम की बहादुरी और नन्हे जानवर की संघर्षशीलता साफ नजर आ रही है. लोग इसे शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और यह बात सोशल प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैल रही है. तेज बहाव में जिस तरह से कुत्ते को मौत के आगोश से खींचकर बाहर लाया गया वो वाकई देखने लायक है.

मौत की गिरफ्त में फंसे कुत्ते को बचा लाई टीम

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में बहते पानी के बीच एक नन्हा प्राणी मौत की गिरफ्त में फंसा नजर आया. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कुत्ता कार में फंसा हुआ है और तेज बहाव में कार धीरे-धीरे पानी के साथ बह रही है. जैसे ही पानी ने कार को अपनी गिरफ्त में लिया, डर और घबराहट का माहौल बन गया. मौके पर पहुंची बचाव टीम ने बिना समय गंवाए नाव की मदद ली और कार तक पहुंची. टीम के सदस्यों ने सबसे पहले कार का शीशा तोड़ा ताकि अंदर फंसे कुत्ते तक पहुंचा जा सके. इसके बाद कांच तोड़कर कुत्ते को पानी में फंसी कार से बाहर निकाला गया.

Trapped inside a sinking car. Rain crashing. Water rising. Then — a window breaks, and everything changes. pic.twitter.com/7qCUSS2rcH — Crazy Moments (@Crazymoments01) January 3, 2026

गोद में बैठाकर सही सलामत हुए रवाना

कुत्ते को कार से बाहर निकालने के बाद बचावकर्मी ने इस नन्ही सी जान को गोद में उठाया और सही सलामत नाव में बैठाकर वहां से रवाना हो गया. अगर कुछ देर और हो जाती तो कार पानी में डूबने ही वाली थी और कुत्ते का इस दुनिया से जाना लगभग तय था. अब वीडियो वायरल है और लोग बचाव कार्य की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

यूजर्स बोले, कुत्ता हमेशा आभारी रहेगा

वीडियो को @Crazymoments01 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...यह काफी अच्छा बचाव था. बस यह वीडियो एआई ना हो. एक और यूजर ने लिखा...कुत्ता इस शख्स का हमेशा आभारी रहेगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...देखने से वीडियो एआई लग रहा है.

