Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक डॉगी ने छोटे बच्चे की जान बाल-बाल बचाई. इस वीडियो ने लोगों को चौंका दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सच में जानवरों में इंसानों जितना ही दिमाग होता है. अगर डॉगी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता तो छोटे बच्चे की जान खतरे में भी आ सकती थी. ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई.

कुत्ते ने अपने मुहं से स्ट्रॉलर को खींचा

वीडियो में देखा गया है कि एक महिला घर के बाहर कपड़े धोती हुई नजर आ रही है. उसके साथ एक बच्चा है, जो एक स्ट्रॉलर में बैठा हुआ है और खेल रहा है. वहीं पास में एक कुत्ता भी नजर आ रहा है, तभी बच्चा स्ट्रॉलर से आगे बढ़ने लगता है और गिरने ही वाला होता है, वैसे ही कुत्ता तेजी से दौड़कर आता है और बच्चे को गिरने से बचाता है. कुत्ता अपने मुहं से स्ट्रॉलर को खींचता है, जिसके चलते बच्चा पानी से भरे गड्ढे में गिरने से बच जाता है.

जरा सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर कर देगा! pic.twitter.com/S7uzBgFGfW — Sandeep Choudhary (@ChoudhriSandy) September 27, 2025

लोगों ने कुत्ते की जमकर तारीफ की

वीडियो में साफ देखा गया है कि बच्चे की मां काम में इतनी बिजी थी कि उसे इस घटना का पता भी नहीं चल पाया और कुत्ते ने तब तक बच्चे को बचा लिया. वीडियो में देखा गया है कि कुत्ता आराम से लेटा हुआ था, उसके बावजूद उसने इतनी समझदारी दिखाई और बच्चे को गिरने से बचा लिया.

अगर कुत्ता बच्चे को न बचाता तो उसको गंभीर चोटें भी लग सकती थी. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने कुत्ते की जमकर तारीफ की और लोग इस वीडियो को काफी शेयर कर रहे हैं.