Video: बच्ची के लिए दे दी कुर्बानी! छात्रा को बचाने की कोशिश में फिसली बाइक, हादसे का वीडियो वायरल
Viral Video: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से एक हादसे का वीडियो सामने आया है, जहां एक स्कूली बच्ची को बचाने के चक्कर में बाइक सवार दो लोग सड़क पर गिर गए और उन्हें गंभीर चोटें भी आई है.
Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के घुमारवीं से एक सड़क हादसे का वीडियो सामने आया है, जहां एक बाइक सवार और उसके पीछे बैठी महिला घायल हो गई. वीडियो में देखा गया कि एक स्कूली बच्ची को बचाने के कारण बाइक सवार दोनों लोग सड़क पर बुरी तरह गिर जाते हैं. यह हादसा सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और अब वायरल हो रहा है.
हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए
ये घटना घुमारवीं के एक व्यस्त सड़क पर हुई, जहां एक बाइक सवार और उसके पीछे बैठी महिला कहीं जा रहे थे, तभी अचानक सड़क पर बाइक के सामने एक स्कूली बच्ची आ जाती है. जिसके चलते बाइक सवार बच्ची को बचाने के चक्कर में ब्रेक लगाता है, ताकि बच्ची को चोट न पहुंचे. इस दौरान बाइक सवार का बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों सड़क पर गिर जाते हैं. हादसे में दोनों ही लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं.
View this post on Instagram
राहगीरों ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया
हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई. राहगीरों ने बाइक सवार और महिला को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. लेकिन अभी भी दोनों को नगरानी में रखा जा रहा है. वहीं, स्कूली बच्ची को कोई चोट नहीं आई है, बच्ची बिल्कुल सुरक्षित बताई जा रही है.
वीडियो देखने के बाद लोगों ने कई प्रतिक्रियाएं दी है. लोगों ने बाइक सवार की जमकर तारीफ की है. अगर बाइक सवार मौके पर ब्रेक नहीं लगाता तो बच्ची की जान को खतरा भी पहुंच सकता था.
यह भी पढ़ें -
Video: भाई का बर्थडे है! लड़कों ने मनाया कोबरा का जन्मदिन, सांप ने फन मारकर काटा केट, वीडियो वायरल
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL