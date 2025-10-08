सोचिए आप गहरी नींद में हों और सोते हुए आपके मुंह में लंबा सा सांप चला जाए तो क्या होगा. ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला के मुंह में सांप ऐसा घुसा कि उसे निकालने में डॉक्टर्स के भी पसीने छूट गए. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि रात को सोते हुए महिला के मुंह में सांप घुस गया था जिसके बाद वो महिला के गले से नीचे उतर गया. जब महिला को तकलीफ हुई तो तुरंत परिवार वाले अस्पताल लेकर भागे जहां डॉक्टर्स ने काफी मशक्कत के बाद सांप को महिला के शरीर से बाहर निकाला जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला अस्पताल के बेड पर लेटी हुई है और डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं. इस दौरान महिला का इलाज चल रहा है और उसके मुंह में एक लंबा सा पाइप डॉक्टर ने डाला हुआ है. महिला काफी दर्द में है. इसके बाद डॉक्टर मुंह में डाले गए पाइप को धीरे धीरे बाहर निकालते हैं. जिसके बाद सांप पाइप में फंसकर महिला के शरीर से बाहर आ जाता है. एक बार के लिए तो डॉक्टर भी सांप को देखकर डर जाते हैं और आसपास खड़े लोग हैरानी जताते हैं कि सांप महिला के मुंह में घुसा कैसे, और घुसा तो घुसा लेकिन इस बात का महिला को अंदाजा कैसे नहीं हुआ. वीडियो देखने के बाद आप भी विचलित हो जाएंगे.

The snake reportedly entered the woman’s mouth when she was sleeping outside and slithered down her throat. https://t.co/8R6inpyH4o pic.twitter.com/k7DAAUCJv2 — Arojinle (@arojinle1) October 7, 2025

यूजर्स भी कांपे, बोले दिखने में बेहद डरावना

वीडियो को @arojinle1 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अगर वीडियो नहीं होता तो कोई यकीन ही नहीं करता कि ऐसा भी हो सकता है. एक और यूजर ने लिखा...मुझे तो देखकर ही डर लग रहा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...सलाम है डॉक्टर की टीम को जिन्होंने बगैर डरे महिला की जान बचा ली.

